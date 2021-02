Wojciech Ignacok zrezygnował z kierowania Tauronem

Wojciech Ignacok, od lipca ubiegłego roku kierujący zarządem spółki Tauron Polska Energia, z końcem lutego ustąpi ze stanowiska prezesa firmy - podał w piątek Tauron. Rezygnacja prezesa jest podyktowana względami zdrowotnymi.

"Tauron Polska Energia informuje, że w dniu 19 lutego 2021 r. powziął informację o złożeniu przez Pana Wojciecha Ignacoka z dniem 28 lutego 2021 r. rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Tauron Polska Energia SA z powodów zdrowotnych" - poinformowano w piątkowym komunikacie.

W zarządzie Taurona pozostają dwaj wiceprezesi: odpowiedzialny za finanse Marek Wadowski oraz wiceprezes ds. zarządzania majątkiem Jerzy Topolski.

Jak poinformowało PAP biuro prasowe Grupy Tauron, mandat ustępującego prezesa wygaśnie z końcem lutego, co oznacza, że w przyszłym tygodniu będzie on jeszcze stał na czele zarządu spółki. W tym okresie powinna zostać określona procedura wyboru jego następcy.

Rada nadzorcza może ogłosić postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa, może też czasowo delegować do zarządu kogoś ze swojego grona.

50-letni Wojciech Ignacok został prezesem Taurona w połowie lipca zeszłego roku. Zastąpił odwołanego ze stanowiska Filipa Grzegorczyka, który kierował firmą przez blisko cztery poprzednie lata, od jesieni 2016 roku.

Jak podano w piątkowym komunikacie Taurona, rezygnacja prezesa była podyktowana powodami zdrowotnymi. W listopadzie ub. roku prezes Ignacok zasłabł w trakcie transmitowanej online konferencji prasowej, poświęconej wynikom spółki w trzech kwartałach 2020 roku. Po krótkiej przerwie transmisję wznowiono, a konferencję poprowadził wiceprezes Marek Wadowski. Nieoficjalnie mówiono wówczas o problemach natury kardiologicznej.

Wojciech Ignacok to menadżer branży energetycznej i ciepłowniczej z wieloletnim doświadczeniem. Od 2016 r. kierował zarządem spółki PEC Geotermia Podhalańska, prowadzącej działalność w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła pochodzącego ze źródeł geotermalnych oraz produkcji prądu w kogeneracji. Jest absolwentem Wydziału Automatyki i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W wywiadach prasowych jako prezes Taurona Ignacok zapowiadał m.in. przyspieszenie tzw. zielonego zwrotu, czyli transformacji energetycznej Grupy Tauron w kierunku odnawialnych źródeł energii. Rozpoczął też przegląd projektów, w które zaangażowany jest Tauron - po to, by - jak wyjaśniał - jak największy strumień finansowy popłynął na projekty związane ze źródłami odnawialnymi.

Ogłoszony w 2019 r. tzw. zielony zwrot Taurona, którego źródła wytwórcze oparte są dziś głównie na węglu kamiennym, zakłada zwiększenie do blisko dwóch trzecich udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym do 2030 roku. Tylko do 2025 r. zaplanowane zostały inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych.

Tauron Polska Energia jest spółką dominującą w Grupie Tauron, dysponującym kapitałem własnym w wysokości ponad 19 mld zł oraz zatrudniającym przeszło 25 tys. pracowników. Grupa Tauron rocznie dostarcza ponad 50 terawatogodzin energii elektrycznej do ok. 5,6 mln odbiorców, głównie w południowej Polsce. Dominującym akcjonariuszem firmy jest Skarb Państwa.