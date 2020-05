Wojciechowski: 2 mld EUR więcej na polskie rolnictwo w nowej propozycji KE

Nowa propozycja budżetowa Komisji Europejskiej zakłada, że Polska otrzyma ok. 2 mld euro więcej na rolnictwo w porównaniu do poprzedniego projektu - powiedział w Brukseli komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Jak dodał, propozycja zakłada również, że całe unijne rolnictwo otrzyma o 24 mld euro więcej w porównaniu do propozycji Komisji Europejskiej z 2018 roku.



Wojciechowski podkreślił, że dla Polski dobrą wiadomością jest także pula, jaka została jej przyznana w ramach funduszu naprawczego. "Polska jest jednym z największych beneficjentów. Prawie 64 mld euro z tej puli przypada Polsce, a to najwięcej po Włoszech i Hiszpanii" - zauważył.



Jego zdaniem plan KE jest "bardzo odważny, bardzo ofensywny". "Do Polski trafi potężne wsparcie z Unii Europejskiej" - podkreślił.