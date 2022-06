Wood powiedziała, że problemy spółek ze zbyt dużymi zapasami, nagromadzonymi w oczekiwaniu na ożywienie po pandemii, a także z powodu problemów z łańcuchami dostaw, mogą doprowadzić do spadku inflacji w USA.

Cathie Wood, fot. Bloomberg

Bloomberg przypomina, że we wtorek właściciel sieci sklepów Target ogłosił obniżenie marży zysku z powodu zbyt dużych zapasów, które zmusiły go m.in. do obniżenia cen. Analitycy uważają, że inni duzi detaliści mogą być w podobnej sytuacji.

Wood powiedziała, że inwestorzy obawiają się obecnie najmocniej inflacji.

- Dużo większym ryzykiem jest deflacja – stwierdziła.