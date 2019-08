Woźniak: drugi transport LNG z USA w 2020 r.

Drugi transport amerykańskiego LNG - w ramach długoterminowego kontraktu - trafi w przyszłym roku do gazoportu w Świnoujściu - powiedział PAP wiceprezes PGNiG ds. handlowych Maciej Woźniak.

Dodał, że w międzyczasie będę trafiały do Polski kolejne dostawy w ramach tzw. okazyjnych kontraktów jednorazowych.

"Druga dostawa amerykańskiego LNG odbędzie w przyszłym roku. Kiedy dokładnie nie jest jeszcze zdecydowane, dogrywamy z dostawcą" - powiedział w środę. Dodał, że dla PGNiG najlepszy termin to wakacje, bo wtedy ładowane są magazyny gazu.

Woźniak zaznaczył, że zanim dotrze drugi transport z USA, to w międzyczasie będę trafiały do Polski kolejne dostawy LNG w ramach tzw. kontraktów jednorazowych. "Chodzi o takie okazyjne oferty, które pojawiają się na rynku" - powiedział. "W dużej części to oferty amerykańskie albo norweskie" - dodał.

Przypomniał też, że kolejne ładunki LNG w ramach długoterminowego kontraktu z USA, będą narastały w ciągu następnych trzech lat. "Co roku będzie to kilka statków, po czym w roku 2023, kiedy wszystkie cztery umowy na dostawy gazu ze Stanów Zjednoczonych ruszą w pełnym wymiarze, wtedy będzie to kilkadziesiąt statków rocznie" - wskazał.

Pierwszy ładunek LNG w ramach długoterminowego kontraktu z USA dotarł do Terminalu LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego pod koniec lipca br. Statek "Oak Spirit" przewiózł wówczas 165 tys. m sześc. LNG - po regazyfikacji będzie to 95 mln m sześc. gazu. Według informacji przekazanych PGNiG jednostka płynęła z Zatoki Meksykańskiej ok. 14 dni.

Długoterminowa umowa z Cheniere Energy Inc. - 24-letni kontrakt - na zakup skroplonego gazu ziemnego z USA podpisana została 8 listopada ub.r. W latach 2019-2022 łączny wolumen dostaw ma wynieść ok. 0,52 mln ton LNG, czyli ok. 0,7 mld m sześc. gazu po regazyfikacji. W latach 2023-2042 łączny wolumen importu ma natomiast osiągnąć ok. 29 mln ton (ok. 39 mld m sześc. po regazyfikacji). Oznacza to, że od 2023 r. PGNiG każdego roku kupi ok. 1,45 mln ton LNG (ok. 1,95 mld m sześc. gazu po regazyfikacji).

Ładunki LNG od Cheniere wypływać będą do Polski z terminali skraplających Sabine Pass w Luizjanie i Corpus Christi w Teksasie.