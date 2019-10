Woźny: do końca roku propozycja dla spółdzielni i wspólnot dot. fotowoltaiki

Do końca roku przedstawimy propozycję dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zainteresowanych inwestowaniem w fotowoltaikę - poinformował w środę w Poznaniu prezes NFOŚiGW Piotr Woźny. Według niego blokowiska to "genialne miejsce" dla tego typu instalacji.

Prezes NFOŚiGW oraz minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz rozmawiali w środę z prezesami poznańskich spółdzielni mieszkaniowych o możliwościach rozwoju fotowoltaiki na terenie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.



Woźny podkreślił, że instalacje fotowoltaiczne pozwolą spółdzielniom ustabilizować ceny energii elektrycznej, zaś w stosunkowo szybkim czasie mogą przełożyć się na niższe opłaty dla mieszkańców. Wskazał, że obecnie barierą rozwoju fotowoltaiki jest brak instrumentów finansowych stworzonych specjalnie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Podał, że trwają prace nad komercyjnym instrumentem finansowym dotyczącym inwestycji w instalacje fotowoltaiczne.



"Blokowiska to jest genialne miejsce na fotowoltaikę. Są budynki mieszkalne z dachami, na których z powodzeniem można montować duże instalacje fotowoltaiczne. One mogą służyć do tego, żeby zaspakajać zapotrzebowanie na energię dla części wspólnej budynków wielorodzinnych. Fotowoltaika uniezależni spółdzielnie od wahań cen na rynku energii, zaś po spłaceniu zobowiązań kredytowych przyczyni się do realnych obniżek na rachunkach dla spółdzielców" – podkreślił.



Szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz powiedziała, że przygotowana została ocena możliwości zainstalowania fotowoltaiki na 13 blokach Osiedla Zwycięstwa wchodzącego w skład Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady. Z wyliczeń wykonanych na potrzeby raportu wynika, że prognozowany koszt inwestycji przekracza 2 mln zł, prognozowany czas zwrotu inwestycji to 7 lat, zaś prognozowane oszczędności w okresie 25 lat przekraczają 8,3 mln zł.



Jak podkreśliła, obecny rząd "bardzo mocno stawia na energetykę prosumencką jako ważny krok w stronę demokratyzacji produkcji energii w Polsce". "Według ekspertów którzy zajmują się energetyką odnawialną to, co wydarzyło się w ciągu ostatniego roku w zakresie legislacji wspierającej energetykę odnawialną w Polsce nie miało miejsca na taką skalę od wielu lat" – powiedziała minister.