Wpłata od pracodawcy oraz dopłaty państwowe są atutem PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to system, który ma zachęcić nas wszystkich do odkładania niewielkiego procentu swoich dochodów.

Oszczędności na przyszłość gromadzą już pracownicy największych przedsiębiorstw. Za kilka dni sfinalizowane zostaną II i III etap PPK obejmujący około 65 tys. firm. Mali i średni przedsiębiorcy skorzystali z przesunięcia terminu II etapu w związku z zawirowaniami w gospodarce wywołanymi światową pandemią koronawirusa — mieli więcej czasu na przygotowania, w tym na akcje informacyjne. Niestety skala niepewności co do koniunktury na rynkach wciąż jest duża — mamy obecnie do czynienia z drugą, silną falą pandemii angażującą zasoby finansowe państw na całym świecie.