Wpływ i współodpowiedzialność drogą do budowania więzi z pracownikami

Wedel — kultowa marka słodyczy, Wedel — ludzie, których wyróżnia wyjątkowa pasja do tworzenia produktów wybieranych przez miliony.

Podejście do prowadzenia biznesu na przestrzeni już niemal 170 lat doskonale odzwierciedla misja firmy, tj. „zmieniamy się nieustanie, by budzić radość w nas i w naszych klientach”. To zarówno ciągłe doskonalenie oferty produktowej w odpowiedzi na oczekiwania konsumentów, jak również budowanie środowiska pracy rozwijającego się wraz z potrzebami tworzącej go społeczności, włączającego i angażującego. Średni staż pracy w firmie — 11 lat — jest najlepszym dowodem jego wyjątkowości oraz trwałości więzi, jaka łączy zatrudnionych z organizacją.