Wrangler chce zmniejszyć ilość wody używanej do produkcji jeansów

Producent dżinsów dąży do zmniejszenia ilości wody używanej do produkcji spodni o 50 proc. do 2030 roku.

Zaktualizowany cel Wranglera dotyczy procesów produkcji włókien, konstrukcji tkanin i ich wykańczania. Pochłaniają one 95 proc. wszystkich zasobów wody niezbędnych do uszycia spodni.