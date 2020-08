Wrocław dziesięciokrotnie zwiększa wydatki na tory

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne inwestuje 80 mln zł w modernizację i rozbudowę linii tramwajowych. Zapłaci za to mniej, niż planowało.

46 lat — tyle czasu, według Najwyższej Izby Kontroli, zajmie poprawa stanu wrocławskich torowisk tramwajowych. Krzysztof Balawejder, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK) we Wrocławiu, zapewnia, że nastąpi to szybciej.

— W tym roku inwestujemy 80 mln zł w modernizację i rozbudowę torowisk. To dziesięciokrotnie więcej niż dotychczas. W przyszłym roku skala wydatków powinna zostać utrzymana — zapewnia Krzysztof Balawejder.

Tańsze tory i tramwaje

Szef MPK podkreśla, że z powodu kryzysu spadły ceny w ofertach wykonawców, dzięki czemu będzie można wykonać więcej prac. Na przykład na modernizację linii na osiedle Biskupin, wraz z pętlą, przedsiębiorstwo planowało wydać 24,5 mln zł, a udało się znaleźć wykonawcę, który zrobi to za 20 mln zł. Wrocławska firma taniej kupi także tramwaje. Na zakup 25 pojazdów planowała wydać 240 mln zł, a poznański Modertrans zaoferował dostawę za 205 mln zł. Krzysztof Balawejder ma nadzieję, że dzięki niższej cenie łatwiej będzie sfinansować opcjonalny zakup jeszcze 21 pojazdów. Nieco droższą ofertę na tabor przedstawiła Pesa. O kontrakt walczyli także Turcy, którzy zaskarżyli przetarg w Krajowej Izbie Odwoławczej (KIO), zarzucając zamawiającemu, że specyfikacja uniemożliwia start firmom spoza Unii Europejskiej.

— Zwyciężyliśmy w KIO. Obecnie zgłasza się do nas wiele podmiotów, które także są zainteresowane tym, by kontrakty realizowały firmy z Polski czy Unii. Mamy nadzieję, że uzyskany przez nas wyrok ułatwi polskim i unijnym firmom pozyskiwanie zamówień i konkurencję z podmiotami spoza UE — podkreśla Krzysztof Balawejder.

Oprócz zakupu nowych tramwajów wrocławskie MPK modernizuje też posiadane zasoby — inwestuje 200 mln zł w modernizację tramwajów kupowanych na początku bieżącego stulecia. W listopadzie sfinalizuje również zakup autobusów.

Bezpieczna podróż

Dzięki inwestycjom przedsiębiorstwo może zagęścić i rozszerzyć siatkę połączeń, co rozładuje tłok w tramwajach i autobusach. To ważne nie tylko ze względu na komfort pasażerów, ale także ich bezpieczeństwo, np. w okresie pandemii. Krzysztof Balawejder prognozuje, że mimo jej nasilenia we wrześniu, październiku pasażerowie wrócą do komunikacji. Zaznacza też, że władze miasta podwyższają stawki za parkowanie w centrum, co może być bodźcem do częstszego korzystania z transportu publicznego. W planach jest jednak także podwyżka cen biletów jednorazowych od stycznia przyszłego roku. Mieszkańcy płacący podatki we Wrocławiu będą mieli możliwość kupowania biletów po starej cenie.