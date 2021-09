Wskaźnik warunków biznesowych w regionie Chicago spadł we wrześniu do najniższego poziomu od siedmiu miesięcy.

Odczyt indeksu Chicago PMI spadł z 66,8 w sierpniu do 64,7 we wrześniu. Ekonomiści ankietowani przez “The Wall Street Journal” spodziewali się odczytu na poziomie 64,3.

Firmy działające w regionie twierdzą, że zakłócenia w łańcuchach dostaw i słaba dostępność surowców nadal utrudniają produkcję. Indeks Chicago PMI to ostatni z regionalnych wskaźników przed publikacją przez ISM ogólnokrajowych danych w piątek. Analitycy oczekują, że indeks badający aktywność sektora przemysłowego spadnie z 59,9 do 59,5 miesiąc do miesiąca.