Wschodnia Polska rozwija się dzięki innowacjom dofinansowanym przez Unię

Walory turystyczne wschodnich województw Polski są znane w kraju i za granicą. Wiele z nich ma charakter sezonowy. Jednak dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wprowadzanym w życie przez firmy, ich atrakcje mogą – bez szkody dla środowiska naturalnego, a z korzyścią dla regionów – stać się dostępne dla szerszej grupy osób, niezależnie od pory roku.

Mapę turystycznych atrakcji i innowacyjnych rozwiązań na wschodzie Polski wzbogacają m.in. tworzone przez przedsiębiorców produkty sieciowe. Na realizację takich inwestycji Fundusze Europejskie przeznaczyły ponad pół miliarda złotych z Programu Polska Wschodnia.

Dofinansowane produkty sieciowe realizowane przez MŚP przyczyniają się do rozwoju i wzrostu atrakcyjności wschodniej części naszego kraju – podkreśla Maciej Berliński, dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych w PARP.

Wschodnie województwa Polski mają bardzo duży potencjał turystyczny, który jednak w wielu miejscach wciąż nie jest odpowiednio wykorzystywany. Aby zwiększyć liczbę atrakcji turystycznych na tym obszarze, powstał konkurs dotacyjny „Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP” w ramach Programu Polska Wschodnia, którego nabory koordynowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Produkt sieciowy – to taki, który tworzony jest przez więcej niż jeden podmiot. Przedsiębiorcy realizują te projekty razem, pod wspólną marką. Ważne, żeby efektem współpracy był innowacyjny produkt, najczęściej oferowany jako pakiet usług.

Wsparcie w konkursach mogły dostać konsorcja złożone z co najmniej trzech firm, które miały pomysł na wspólne rozwiązanie lub samodzielny wnioskodawca występujący z podmiotem współpracującym. Planowane pomysły mogły dotyczyć działań realizowanych na terenie jednego z pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego. Na jeden projekt można było otrzymać do 152 mln zł. Te pieniądze należało wykorzystać m.in. na rozbudowę infrastruktury sieciowej oraz opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała dofinansowanie wnioskodawcom, którzy przedstawili najlepsze propozycje produktów sieciowych.

– W ramach konkursu „Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP” podpisaliśmy 27 umów z przedsiębiorstwami i konsorcjami na łączną kwotę 509 mln zł. Te pieniądze zostały zainwestowane w rozwój pięciu województw we wschodniej części naszego kraju – mówi Maciej Berliński, dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych w PARP.

Poznajmy przykładowe projekty, które zwiększą atrakcyjność wschodnich regionów Polski.

Uwypuklone walory Mazur

Na liście dofinansowanych przedsięwzięć znalazł się projekt „Mazury 365”. Podkreśla on walory tej malowniczej krainy dostępne dla odwiedzających. Projekt miał na celu stworzenie pakietu oferty usług, atrakcji i rozrywek dla turystów, umożliwiającej aktywne spędzanie czasu przez cały rok. Cechą wyróżniającą „Mazury 365” było całościowe podejście do oferty turystycznej obszaru województwa warmińsko-mazurskiego. Dzięki zakupowi takich urządzeń, jak m.in. dwie fabryki śniegu i dwanaście dodatkowych armatek, możliwy był rozwój ośrodka narciarskiego. To dało tak oczekiwaną przez turystów gwarancję śniegu w okresie zimowym – niezależnie od występowania naturalnych opadów.

W ramach projektu „Mazury 365” zbudowana została napowietrzna trasa spacerowa ze ścieżką edukacyjno-historyczną oraz wieżą widokową. Umożliwiły one turystom zapoznanie się z historią regionu poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu. W efekcie w ramach projektu powstał całoroczny park rozrywki. W ramach projektu powstała też – m.in. na potrzeby udostępniania e-produktu sieciowego – platforma internetowa. Wartość projektu to ponad 33 mln zł, a kwota unijnego dofinansowania wyniosła prawie 20 mln zł.

Żagle, ekologia i edukacja

Kolejnym projektem, który uwypukla walory turystyczne Mazur, jest „Nowy Sztynort – Osada Wolności”. W jego ramach powstaje imponujący kompleks z infrastrukturą do aktywnego wypoczynku, obejmujący m.in. port wyposażony w jachty motorowe, domy na wodzie oraz sprzęt do sportów wodnych. Ważnym elementem projektu jest Multimedialne Centrum Żeglarstwa i Ekologii, w ramach którego powstaną m.in. pracownie specjalistyczne, gabinety i sale wykładowe z wyposażeniem konferencyjnym, tworzące przestrzeń pracy zdalnej. Multimedialne Centrum będzie służyło do prowadzenia szkoleń teoretycznych na multimedialnych narzędziach, pokazania żeglarstwa profesjonalnego (symulator jachtu) i przekazywania wiedzy o budowie jachtu (stanowisko multimedialne). Planowane jest mapowanie dna jeziora i prezentacja jeziora Dargin oraz pobliskich jezior, celem ukazania walorów okolicy. Innowacją produktową będzie niekonwencjonalne połączenie elementów żeglarstwa i ochrony środowiska naturalnego.

Co ważne, produkt sieciowy „Nowy Sztynort – Osada Wolności” ma być odpowiedzią na problem braku przystosowania infrastruktury wypoczynkowej i żeglarskiej w regionie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, na przykład przez dostosowanie jachtów regatowych i motolotni. Inwestycja warta prawie 57 mln zł jest realizowana przez konsorcjum w składzie: King Cross Shopping Warsaw, spółkę Nowy Sztynort oraz Biuro Turystyki Aktywnej Getris. Na zrealizowanie projektu otrzymali łącznie prawie 28 mln zł unijnego dofinansowania.

– Bardzo cieszą inwestycje w rozwój turystyki. Mazury zawsze miały wiele do zaoferowania, ale najczęściej były to atrakcje, z których korzystało się w cieplejsze pory roku. Obecnie powstają projekty, dzięki którym ta część Polski będzie interesująca nie tylko latem – podkreśla Maciej Berliński.

Pierwszy w Polsce

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy Wiśniewski – to jeden z najciekawszych dofinansowanych projektów. Celem inwestycji jest utworzenie pierwszego w Polsce ośrodka kształcącego w zakresie elektroenergetyki, który łączy szkolenia teoretyczne z ćwiczeniami praktycznymi, odbywającymi się na poligonie szkoleniowym. Zakres projektu obejmuje wykonanie prac związanych z budową budynku szkoleniowo-noclegowego, utworzeniem poligonów służących do ćwiczeń praktycznych, zakupu niezbędnych urządzeń, sprzętu i narzędzi szkoleniowych. Oprócz tego planowane jest stworzenie parku usługowo-produktowego. Główny cel: kształcenie monterów instalacji elektrycznych o wyjątkowych kwalifikacjach. Projekt jest realizowany przez Zakład Usługowo Handlowy Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne Wiśniewski Nidzica. Wartość projektu to prawie 28,8 mln zł, z czego unijne dofinansowanie obejmie ponad 16 mln zł.

Innowacyjna szyba

Wart uwagi jest projekt Active Glass realizowany w województwie podkarpackim. Ma on na celu wdrożenie do produkcji innowacyjnej w skali świata szyby zespolonej Active Glass, generującej energię elektryczną o masowym zastosowaniu w budownictwie i branży mobility. Szyba ta charakteryzuje się wyjątkowymi parametrami i własnościami niespotykanymi do tej pory na światowym rynku. Są nimi: wysoki współczynnik transmisji światła przy jednoczesnej, bardzo korzystnej wartości izolacyjności energetycznej, wysoki współczynnik termoizolacyjności oraz sprawność generowania energii. Projekt realizuje spółka ML System przy udziale podmiotu współpracującego. Wartość projektu wynosi 181 mln zł, natomiast kwota dofinansowania to prawie 88,5 mln zł.

Podkarpackie „Szklane Lniane”

Wyjątkowy projekt jest realizowany na Podkarpaciu. „Szklane Lniane” – to połączenie atrakcji turystyki kulinarnej, biznesowej, wypoczynkowej oraz tradycyjnego wytwórstwa i rękodzieła. Trzy główne atrakcje przedsięwzięcia realizowanego w regionie krośnieńskim to: „Smaki by Szklane Lniane” (turystyka kulinarna), „Okoliczności by Szklane Lniane” (organizacja przyjęć) oraz „Rzemiosło by Szklane Lniane” (wytwórstwo/rękodzieło tradycyjne). I tak na przykład w ramach komponentu „Smaki by Szklane Lniane” opracowana została koncepcja „Lnianego Menu”, opartego na bogatych tradycjach kuchni regionalnej Podkarpacia. Turystka kulinarna wystąpi tu w kilku odsłonach: kuchni dworskiej (Centrum Konferencyjne w Korczynie), mieszczańskiej (Hotel Nafta) i chłopskiej (restauracje: Zielony Domek, Krakowiak oraz Klimat). Ta oferta została oparta na bogatych tradycjach kuchni regionalnej Podkarpacia. Co istotne, tradycyjne podkarpackie potrawy będą autorsko skomponowane w taki sposób, aby wykorzystane zostały prozdrowotne produkty wytwarzane z lnu zwyczajnego.

W projekcie „Szklane Lniane” wykorzystane są nowoczesne technologie i rozwiązania oparte na mappingu, hologramach i sprzedaży usług poprzez aplikacje mobilne. Zastosowane są tu także gry wykorzystujące technologie AR/VR. Projekt realizowany jest przez cztery firmy. Jego wartość to prawie 21 mln zł, natomiast unijne dofinansowanie wyniosło prawie 9 mln zł.