WSJ: Bank of New York Mellon chce wejść w kryptowaluty

Bank of New York Mellon zamierza trzymać, transferować i sprzedawać bitcoina oraz inne kryptowaluty na rzecz klientów swojego działu zarządzania aktywami, donosi Reuters powołując się na publikację The Wall Street Journal (WSJ).

Największa powiernicza instytucja na świecie, której klienci przekazali 41 bln USD, chce wprowadzić takie rozszerzenie działalności później w tym roku, napisał w czwartek WSJ. Obecnie rozmawia z klientami o oddaniu przez nich cyfrowych walut pod swoją opiekę.