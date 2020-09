The Wall Street Journal twierdzi, że ByteDance prowadzi rozmowy z rządem USA w sprawie zatrzymania amerykańskiego biznesu TikToka, donosi agencja AFP.

Prezydent Donald Trump kazał ByteDance sprzedać amerykański biznes TikToka do 15 września. Zagroził, że jeśli to się nie stanie, zakaże używania aplikacji do wideoblogowania w USA. Amerykańska administracja twierdzi, że TikTok stanowi zagrożenie z racji gromadzonych danych, które może wykorzystać rząd Chin.