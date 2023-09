WSJ: prokuratorzy badają twierdzenia Tesli dotyczące zasięgu aut oraz wydatki na dom Elona Muska

The Wall Street Journal donosi, że federalni prokuratorzy sprawdzają rzetelność deklaracji Tesli dotyczących zasięgu jej aut elektrycznych. Sprawdzane są również wydatki spółki na tajny projekt określany jako „dom prezesa Elona Muska”, informuje Reuters.

Agencja przypomina, że w lipcu informowała iż według ekspertów auta Tesli często nie osiągają zasięgu na jednym ładowaniu deklarowanego przez spółkę w reklamach jak i oprogramowanie pojazdów podczas ich użytkowania. Jedno ze źródeł agencji twierdziło, że napisany około dekadę temu algorytm daje zbyt optymistyczną prognozę zasięgu w systemie aut Tesli. Spółka miała także powołać specjalny zespół zajmujący się anulowaniem licznych skarg klientów na zbyt mały zasięg aut.

The Wall Street Journal pisze także, że prokuratorzy z Manhattanu badają wykorzystanie pieniędzy Tesli na tajny projekt, określany wewnętrznie przez spółkę jako „dom dla prezesa Elona Muska”. Jak dotąd nie ujawniono żadnej kwoty. Wiadomo jedynie, że dom ma znajdować się w pobliżu Austin w stanie Teksas. The Wall Street Journal podkreśla, że to początkowy etap dochodzenia, które nie musi zakończyć się zarzutami. Postępowanie miała uruchomić także amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).