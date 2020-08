WSJ: to Zuckerberg wzbudził obawy Trumpa dotyczące TikToka

Według The Wall Street Journal, szef Facebooka Mark Zuckerberg lobbował u prezydenta Donalda Trumpa oraz innych polityków w sprawie potencjalnego zagrożenia, które stanowi w USA aplikacja TikTok, donosi The Independent.

The Wall Street Journal napisał, że Zuckerberg miał ostrzegać Trumpa iż ekspansja chińskich firm internetowych w USA zagraża amerykańskiemu biznesowi. Szef i współtwórca Facebooka miał rozmawiać konkretnie o rosnącej roli TikToka także z amerykańskimi senatorami, którzy pod wpływem jego argumentacji mieli zacząć głośno mówić o problemie stwarzanym przez chińską aplikację do wideoblogowania.

Prezydent Donald Trump niedawno ogłosił, że albo TikTok pójdzie „w amerykańskie ręce” do 21 września, albo zakaże jego używania w USA. Jako głównego kandydata do przejęcia biznesu aplikacji w USA wskazywany jest Microsoft.

The Independent przypomina, że choć Zuckerberg mówił niedawno, iż dekret prezydenta nakazujący sprzedaż amerykańskiego biznesu TikToka to „niebezpieczny precedens”, to jego biznes będzie beneficjentem tej decyzji. Należący do Facbooka Instagram niedawno wprowadził rozwiązania pozwalające na wideoblogowanie, które TikTok nazwał „kopią” jego funkcji.