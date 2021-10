Tzw. szybki odczyt pokazał, że aktywność niemieckiej gospodarki rośnie w październiku, ale najsłabiej od pierwszych miesięcy tego roku, informuje Reuters.

IHS Markit poinformował, że w tzw. szybkim odczycie złożony PMI gospodarki Niemiec spadł do 52,0. To jego najniższa wartość od ośmiu miesięcy. Odczyt powyżej 50 oznacza wzrost aktywności. We wrześniu wskaźnik wynosił 55,5.

fot. Bloomberg Wskaźnik aktywności przemysłu spadł do 58,2 z 58,4 we wrześniu, a wskaźnik produkcji zjechał do 51,1 i jest najniżej od 16 miesięcy. Wskaźnik aktywności sektora usług spadł do 52,4 z 56,2 we wrześniu i jest najniższy od sześciu miesięcy.

