Najnowsze dane pokazują mocne otwarcie roku przez amerykańską gospodarkę, twierdzi IHS Markit.

W tzw. szybkim odczycie dla lutego, złożony PMI gospodarki USA wzrósł do 58,8 z 58,7 w styczniu. To największa jego wartość od 2015 roku. Najwyżej od marca 2015 roku wspiął się także PMI sektora usług, osiągając 58,9 wobec oczekiwanego spadku do 57,6 z 58,3 w styczniu. Wskaźnik aktywności amerykańskiego przemysłu spadł w „szybkim” odczycie w lutym do 58,5 z 59,2 w styczniu. Oczekiwano 59.