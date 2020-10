Nastroje amerykańskich konsumentów poprawiały się nadal na początku października, informuje Reuters.

Uniwersytet Michigan podał, że wskaźnik nastrojów konsumentów wyniósł wstępnie w październiku 81,2. We wrześniu sięgał 80,4. Mediana zebranych przez Reutersa prognoz ekonomistów dla października wynosiła 80,5.

Wskaźnik oczekiwań wzrósł w październiku do 78,8 i także jest największy od marca. Oczekiwano 76,5. Wskaźnik oceny obecnych warunków spadł do 84,9 z 87,8. Oczekiwano wzrostu do 88,5.