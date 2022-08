„Wskaźnik strachu” na Wall Street w stanie zawieszenia

Cboe Volatility Index, wskaźnik oparty na opcjach, który odzwierciedla zapotrzebowanie na ochronę przed spadkami na giełdzie, ostatnio wyniósł 23, po gwałtownej zwyżce akcji, która spowodowała wzrost indeksu S&P 500 o 12 proc. od najniższego poziomu w połowie czerwca. Powodem były oczekiwania, że Rezerwa Federalna może być mniej jastrzębia niż oczekiwano w walce z inflacją.

Odczyty VIX powyżej 20 są ogólnie związane z podwyższonym poczuciem niepokoju inwestorów o krótkoterminowe perspektywy dla akcji, podczas gdy odczyty na północ od 30 lub 35 wskazują na ostry strach.

VIX jest znacznie powyżej długoterminowej mediany 17,7, sygnalizując ciągły niepokój co do długoterminowych perspektyw dla akcji. Mimo to, spadł on z rocznego maksimum wynoszącego prawie 40 i oscylował między 20 a 30 przez sześć tygodni, co jest najdłuższym okresem w tym 10-punktowym przedziale od półtora roku.