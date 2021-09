Wskaźnik zamówień w brytyjskim przemyśle wytwórczym osiągnął rekordowy poziom

W bieżącym miesiącu rekordowa liczba brytyjskich producentów odnotowała wzrost nowych zamówień, wynika z sondażu przeprowadzonego we wtorek przez CBI.

Miesięczny bilans zamówień w przemyśle wzrósł do +22 we wrześniu z +18 w sierpniu, czyli do najwyższego poziomu od 1977 roku.

– Dzisiejsze badanie podkreśla, jak pośród różnorodnych wyzwań związanych z podażą, firmy zaczynają zmagać się z wysokim popytem – powiedziała zastępca głównego ekonomisty CBI, Anna Leach.

Dodała ona, że ,,Pomimo, że blisko połowa ankietowanych producentów zgłasza portfel zamówień powyżej normalnego poziomu”.