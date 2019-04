Wskaźnik zaufania w eurolandzie najniżej od ponad 2 lat

W kwietniu odczyt ekonomicznego zaufania w strefie euro spadł dziesiąty miesiąc z rzędu i jest najniższy od ponad dwóch lat.

Comiesięczne badanie zaufania przeprowadzone przez Komisję Europejską pokazało, że firmy nadal odczuwają spowolnienie globalnej gospodarki, a także pogorszenie warunków na rynkach krajowych.Główny indeks zaufania, uwzględniający stan nastrojów gospodarstw domowych i biznesu spadł do 104, czyli najniżej od września 2016 roku. W poprzednim miesiącu było to 105,6. W usługach nie nastąpiła zmiana, ale w przemyśle wskaźnik spadł do minus 4,1 z minus 1,6. W przypadku konsumentów odczyt spadł z minus 7,2 do minus 7,9. Odczyt dla biznesu spadł do 0,42 z...