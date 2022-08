Wskazówki ułatwiające i przyspieszające raportowanie giełdowe

Przygotowanie okresowych raportów finansowych, zwłaszcza w giełdowych grupach kapitałowych, zabiera mnóstwo czasu i wymaga żmudnej pracy, nieraz całego działu finansów. Z doświadczeń PKF BPO wynika, że cały ten proces można przeprowadzić szybciej i efektywniej. Jak? Dzięki pełniejszemu niż zazwyczaj wykorzystaniu możliwości pakietu MS Office, a szczególnie MS Excel.

Photo by Scott Graham on Unsplash

W trakcie świadczenia usług grupie kapitałowej ponad 20 spółek, działającej w branży energetyki odnawialnej i notowanej na New Connect, PKF BPO odkrył dobrą i skuteczną metodę na znaczące usprawnienie całego procesu konsolidacji tej grupy powiązanych kapitałowo firm. Metoda ta nie pochodzi jednak z wdrożenia jakiejś innowacji technicznej czy procesowej, nie jest też konsekwencją zastosowania nadzwyczajnej inteligencji, będącej przejawem ludzkiego geniuszu bądź użycia sztucznej inteligencji. Usprawnienie, przyspieszenie procesów raportowania finansowego, a także podniesienie jego jakości osiągnięto na drodze szerszego niż w codziennej praktyce wykorzystania możliwości ukrytych w tak popularnym i masowo użytkowanym narzędziu, jakim jest pakiet biurowy MS Office, a zwłaszcza w aplikacji MS Excel.

Powaga raportowania

Specyfiką spółek giełdowych jest konieczność przygotowywania cyklicznego, kwartalnego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jest to dla nich nie tylko obowiązek, ale i podstawowe narzędzie komunikacji z inwestorami oraz szerokim kręgiem interesariuszy. Wprawdzie w zakresie komunikacji fundamentem jest dla spółek giełdowych prospekt emisyjny, jednak raporty okresowe, a także bieżące, których publikacja wynika z określonych prawem obowiązków informacyjnych, są w istocie bieżącą aktualizacją prospektów, zwłaszcza że po wejściu spółki lub grupy kapitałowej na giełdę kolejne prospekty są publikowane stosunkowo rzadko, np. przy emisji nowych akcji.

Sprawne raportowanie finansowe odgrywa w spółkach giełdowych – warto to podkreślić – kluczową rolę. Przekazując informacje finansowe o prowadzonym przez spółkę biznesie, realizuje ona podstawowe funkcje wymagane od podmiotu będącego uczestnikiem regulowanego rynku kapitałowego. Jest zobligowana prawem do udostępniania do publicznej wiadomości tak zasadniczych parametrów jak wycena kapitału, efektywność jego akumulacji, wykaz zrealizowanych transferów i alokacji. Czynienie zadość obowiązkom informacyjnym nałożonym na spółki giełdowe jest oznaką ich transparentności, czyli przekazywania wszystkim zainteresowanym równego dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji finansowej. Raporty skierowane są do szerokiego spektrum odbiorców o różnym poziomie "wtajemniczenia" i przez to są bardzo obszerne. Przejrzystość finansowa spółki publicznej jest czynnikiem o kluczowym znaczeniu, gdyż bezpośrednio przekłada się na jej wycenę i właściwą alokację jej zasobów.

Zwinność w biznesie buduje przewagę konkurencyjną Grażyna Sadowska – Malczewska CEO, Partner Zarządzający w PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp.k. Dzięki przyspieszeniu procesu raportowania kadra zarządzająca szybciej otrzymuje niezbędne dane do podejmowania decyzji biznesowych, co na popandemicznym i obecnie pełnym wyzwań rynku jest ogromną wartością biznesową. W dzisiejszych czasach, kiedy coraz trudniej jest konkurować samą jakością, to właśnie zwinność działania buduje przewagę konkurencyjną. Przyspieszenie procesu raportowania finansowego jest jej oznaką, gdyż pomaga zwiększać zaufanie szerokiego kręgu interesariuszy do kadry zarządzającej spółką. Zobacz więcej TUTAJ

Zagospodarowanie możliwości

Jedną z ważniejszych potrzeb menedżerów zarządzających grupą kapitałową jest bieżący dostęp do informacji o całości biznesu, w tym do szczegółowych, skonsolidowanych danych zarządczych, często z podziałem na poszczególne segmenty biznesu. Jednak uzyskanie uporządkowanych informacji z poszczególnych spółek grupy napotyka w praktyce na wiele przeszkód, często o charakterze organizacyjnym. Z doświadczeń PKF BPO wynika, że można się z nimi uporać już przy pomocy tak popularnego narzędzia, jakim jest pakiet biurowy MS Office.

Skorzystanie z możliwości oferowanych przez takie programy jak MS Access, MS Word i MS Excel wraz z dodatkiem Power Query skutkuje nie tylko automatyzacją procesu raportowania, ale też umożliwia zachowanie wysokiej elastyczności procesu. Oznacza to, że cały proces można dostosować do wymagań raportującej spółki czy grupy spółek, a także do faktycznego poziomu dostępności danych. Dodatkowo umożliwia to rozszerzenie procesu konsolidacji o dane operacyjne i inne uzupełniające je dane, by dzięki ich wykorzystaniu zaspokajać bieżące potrzeby w zakresie raportowania zarządczego, a także zapewnić bardziej aktualną komunikację z inwestorami lub analitykami.

Krótszy czas raportowania i lepsza jakość raportów Tomasz Koszczan Menedżer ds. raportowania w PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp.k. Wdrożenie automatyzacji z zastosowaniem narzędzi przygotowywania sprawozdań finansowych, ujednolicanie zasad rachunkowości, planu kont umożliwiło nam skrócenie czasu raportowania aż o 40 proc. W konsekwencji uzyskaliśmy więcej czasu na weryfikację danych zawartych w sprawozdaniach oraz na dokładniejszą merytoryczną analizę danych i przygotowanie danych opisowych, co w sposób bezpośredni przekłada się na wzrost zaufania u kontrahentów spółki, a także budzenie zaufania do marki oraz do osób nią zarządzających. Zobacz więcej TUTAJ

Wykorzystanie narzędzia Power Query umożliwiło PKF BPO zautomatyzowanie procesu tworzenia sprawozdań finansowych we wspomnianej, giełdowej grupie kapitałowej. Ponadto przełożyło się na jednoczesne przyspieszenie tego procesu, co znajduje potwierdzenie w uzyskanej możliwości pobierania danych do sprawozdania bezpośrednio z zestawienia obrotów i sald przygotowanego na dzień bilansowy. Uzyskana automatyzacja wspiera też zachowanie zasady ciągłości, która jest jedną z naczelnych zasad rachunkowości. Ujednolicenie sprawozdań to w praktyce możliwość porównywania poszczególnych raportów ze spółek należących do grupy kapitałowej, operujących w tym samym segmencie biznesu.

Jednolity plan kont

Czynnikiem, który wywarł ogromny wpływ na przyspieszenie procesu konsolidacji, jest wdrożenie jednolitego planu kont. Oczywiście o wiele prościej wprowadza się to rozwiązanie w przypadku grup kapitałowych prowadzących swoją działalności w jednym kraju. Jednak wysiłek podjęty w celu zastosowania go w międzynarodowych grupach kapitałowych zwraca się podwójnie. W jaki sposób? W postaci skrócenia procesu raportowania wyników skonsolidowanych z pominięciem etapu przygotowywania danych jednostkowych dla poszczególnych spółek grupy kapitałowej i przygotowaniu od razu pakietu danych zawierających dane zagregowane.

Z doświadczeń PKF BPO wynika, że standaryzacja raportowania wspiera też współpracę z biegłymi rewidentami. Jak to możliwe? Ułatwia analizę i interpretację korekt wprowadzanych do zagregowanych sprawozdań finansowych spółek grupy kapitałowej oraz szybsze otrzymanie sprawozdania konsolidowanej grupy.

Raportowanie danych skonsolidowanych, ale także jednostkowych kończy się wygenerowaniem sprawozdania w postaci elektronicznej. Najmniej zachodu mają w tym względzie spółki niepubliczne, które przygotowują sprawozdania zgodne z MSSF. Pozostałe, raportujące zgodnie z ustawą o rachunkowości bądź spółki, których papiery wartościowe znajdują się w obrocie publicznym, mają dodatkowy obowiązek. Jest nim przygotowanie sprawozdania finansowego przy zastosowaniu odpowiedniej taksonomii (standardu elektronicznego).

Spożytkowanie możliwości zaszytych w MS Office oraz korzystanie z jednolitego planu kont wydatnie skraca czas raportowania. Automatyzacja zmniejsza ponadto ryzyko wystąpienia błędu i daje czas zarządowi na weryfikację i akceptację danych – wynika z doświadczeń PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp.k.