Współczesne dylematy wychowania i kształcenia. Kształtowanie dziecka w człowieka sukcesu

Jak przygotować dziecko do życia w skomplikowanym świecie oraz jaką rolę odgrywają w tym procesie nie tylko rodzice, ale także nauczyciele i pedagodzy. Co za tym idzie, jakie kompetencje powinni posiadać nauczyciele, aby wytłumaczyć dziecku świat? Jak przygotować nauczycieli do tej roli?

W odpowiedzi na te pytania oraz o kształceniu i dokształcaniu się nauczycieli „dziś”, a także aktywności rodziców, głos zabrała dr Beata Mydłowska, założycielka i Prezydent Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie oraz Szkół Beaty Mydłowskiej.

Truizmem jest stwierdzenie, zgodnie z którym dziś żyjemy w wymagającym i niezwykle skomplikowanym świecie społecznym. Z jednej strony mamy możliwość dokonywania niespotykanego w historii rozwoju technologicznego, a także udziału w kapitalistycznie rozumianej pogoni za pieniądzem i dobrami materialnymi. Z drugiej zaś, podążając za słowami Zygmunta Baumana, świat może być odbierany jako miejsce nieprzyjazne człowiekowi i pełne skomplikowanych reguł.

Tak rozumiana dwubiegunowość współczesnego świata wynika przede wszystkim z faktu, że zmiany społeczne (powodowane przez masową popularyzację zdobyczy technologii) zachodzą zdecydowanie szybciej, niż realna zmiana społeczna wynikająca ze zmian psychologicznych, zachodzących w jednostkach tworzących społeczeństwo.

W tak określonych warunkach zewnętrznych kształtują się obecnie nasze dzieci, które bez pomocy życzliwego rodzica oraz wsparcia profesjonalnie przygotowanych pedagogów i nauczycieli, zostaną pozbawione możliwości „stania się” dorosłymi, gotowymi sprostać pełnemu spektrum wyzwań podsuwanych przez życie. To właśnie dom rodzinny i szkoła są przestrzenią rozwoju indywidualnego dziecka. To poprzez interakcje z drugim człowiekiem budują się w jego świadomości postawy czy, niezwykle istotne w dorosłym życiu, kompetencje komunikacyjne.

Współcześnie rozumiany nauczyciel powinien posiadać kompetencje niezbędne nie tylko w tradycyjnie rozumianych procesach wychowania i kształcenia, ale również powinien być wrażliwy na teraźniejsze problemy społeczne, które zakłócają lub wzmacniają te procesy. Wrażliwość ta powinna powstawać na bazie uporządkowanej i refleksyjnej obserwacji świata społecznego. Wynikające z jej specyfiki działania pedagogiczne, ukierunkowane na odkrywanie i budowanie potencjału ucznia. Stworzenie przestrzeni dla zaistnienia dialogu pomiędzy uczniem a nauczycielem, w której ścierać się będą odmienne wizje potrzeb dziecka, stanowić może korzyść dla obu stron. Uczeń zyska chociażby poczucie sprawstwa, posiadania wpływu na własne życie, gdyż rozmowa z nauczycielem (prowadzona np. w formie negocjacji dotyczących zakresu prac domowych) doda mu pewności siebie, poprzez pozytywne doświadczenie tego typu relacji.

Na niezwykle istotną rolę wzmacniających przeżyć, w procesie formowania jednostki, naszą uwagę zwraca, m.in. twórca psychologii pozytywnej, Martin Seligman. I dlatego też, odpowiednio przygotowany pedagog czy nauczyciel, dostrzegający rolę motywacji do działania, charakterystyczną dla dzieci oraz rozmyślnie planujący proces wychowania i kształcenia, w naturalny sposób włączając do niego elementy budujące pozytywny światopogląd uczniów, sam zyskuje motywację do pracy i podejmowania działań o charakterze samorozwojowym. Wspomniane wcześniej skomplikowanie świata społecznego nakłada na pedagoga, ale i świadomego rodzica obowiązek nieustannego uaktualniania posiadanych kompetencji wychowawczo-edukacyjnych.

Sytuacja w polskich szkołach jest nadal daleka od ideału. Istnieje potrzeba wzmacniania potencjału dziecka w domu oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. Naprzeciw tak sformułowanym oczekiwaniom wychodzą uczelnie wyższe, które coraz częściej swoją ofertę edukacyjną kierują również – obok pedagogów i nauczycieli – do rodziców. Ci także chcą mieć realny wpływ na przyszłość swoich dzieci i nie godzą się, aby deficyty dzisiejszej szkoły zamknęły przed ich dziećmi możliwość pełnego uczestnictwa w świecie społecznym.

