Współtwórca CD Projektu wchodzi w DiscoVR

Współtwórca i jeden z głównych akcjonariuszy CD Projektu Michał Kiciński zainwestował w spółkę Disco WTMH, która stoi za parkiem elektronicznej rozrywki DiscoVR.

- Pieniądze, które zainwestowałem to nie jest jakaś znacząca kwota – kilkaset tys. zł. Będę miał kilkanaście proc. w akcjonariacie. To przedsięwzięcie na początkowym etapie rozwoju, ale bardzo ciekawe jest to co spółka robi i jak się rozwija – mówi PB Michał Kiciński.

Zobacz więcej Elektroniczne place zabaw Spółka Disco WTMH, w którą zainwestował Michał Kiciński, rozwija projekt pierwszej europejskiej wielokierunkowej bieżni przeznaczonej do wykorzystania w wirtualnej rzeczywistości Disco WTMH

Disco WTMH powstało w 2016 r. Prezesem, założycielem i głównym akcjonariuszem jest Bogumił Jankowski – współzałożyciel sieci Bobby Burger. Disco WTMH, to zarówno park rozrywki elektronicznej działający pod nazwą DISCOVR, jak i zespół GAMENASTIX produkujący autorski hardware oraz studio developerskie tworzące m.in. rozwiązania wykorzystywane w lokalu.

Lokal DISCOVR ewoluował z salonu opartego na doświadczeniach związanych z VR-em w kierunku centrum rozrywki wykorzystującego elektronikę. Rozwiązania dostępne w DISCOVR oparte są na zasadach łączenia aktywności fizycznej z nowymi technologiami oraz współpracy zespołowej.

- Łatwo sobie wyobrazić, że takie elektroniczne place zabaw jak DISCOVR mogą się stać w przyszłości miejscami tak oczywistymi jak dziś kina, kręgielnie, parki rozrywki, czy aquaparki –mówi Michał Kiciński.

- Zespół DISCOVR z jego szefem Bogumiłem Jankiewiczem wkłada naprawdę dużo pracy i serca w ten projekt, którego założenia są bardzo futurystyczne, niemalże jak żywcem wyjęte ze świata typu Cyberpunk – dodaje.

Poza planami rozwoju spółki na polach hard i software’u, w najbliższym czasie firma planuje się skupić przede wszystkim na otwieranie nowych lokali wzorowanych na warszawskim salonie.

- Po niemal trzech latach udoskonalania lokalu, zbierania doświadczeń i tworzenia własnych rozwiązań, jesteśmy bardzo blisko stworzenia finalnego modelu, który będziemy chcieli powielać w nowo otwieranych lokalach. Jestem przekonany, że doświadczenie Michała będzie na dla nas potężnym wsparciem, zarówno od strony biznesowej, ale również od strony samej wizji parku elektronicznej rozrywki i oferowanych w jego ramach zabaw” – mówi Bogumił Jankiewicz.

Zespół GAMENASTIX, pracujący w ramach spółki, pracuje również nad udoskonaleniem prototypu flagowego osiągnięcia spółki na hardware’owym polu: pierwszej europejska wielokierunkowa bieżnia przeznaczona do wykorzystania w VR-ze. Bieżnia docelowo do sprzedaży ma trafić w 2019 roku. Ponadto spółka wytworzyła także symulatory rowerowe czy narciarstwa, system do walk robotów oraz kilka gier: wszystkie rozwiązania są dostępne dla gości lokalu DISCOVR.

Michał Kiciński jest posiadaczem blisko 11 proc. akcji CD Projektu.