Wszystko zależy od Fedu

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Bardzo dawno na rynku nie było tak dużo niepewności przed decyzją ws. wysokości stóp procentowych w USA jak w tym tygodniu. O ile do ubiegłego piątku przesądzone wydawały się dwie podwyżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych, na co jednoznacznie wskazywały wypowiedzi przedstawicieli Fedu, to po wyższych od oczekiwań danych o inflacji za maj wszystko się zmieniło.

Te ponownie zaskoczyły po wyższej stronie, a duża ilość banków inwestycyjnych zrewidowała swoje oczekiwania do potrójnej podwyżki stóp. Rentowności amerykańskich dziesięcioletnich obligacji zbliżyły się już do 3.50%, a dwuletnich papierów znajduje się na najwyższych poziomach od 2007 roku.