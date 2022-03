Wujaszek Wania – przykład rosyjskiej kontrakcji wobec sankcji

Spowodowane napaścią na Ukrainę sankcje gospodarka Rosji odczuje po pewnym czasie, ale klienci wycofujących się zachodnich firm już lamentują.

Szturmowali sklepy, żeby się załapać nie tylko na artykuły luksusowe, lecz nawet na ostatniego hamburgera z sieci McDonald’s. Kreml rozkazał szybkie zastępowanie rynkowych luk. Należąca do rosyjskiej firmy, zarejestrowanej na Cyprze, marka Wujek Wania (Diadia Wania, co jest zdrobnieniem imienia Iwan) od lat wykorzystuje w nazwie i logotypie popularność sztuki Antona Czechowa. Firma produkuje konserwy warzywne, ale teraz rozszerza działalność na bary przekąskowe, kawiarnie, restauracje, dostawy jedzenia etc. Wystąpiła do Rospatentu (odpowiednika Urzędu Patentowego RP) o pilne zarejestrowanie nowego logo, bezczelnie ściągniętego z globalnego znaku McDonald’s Corporation, po obróceniu go o 90 stopni i przetworzeniu w literę B, czyli rosyjskie W. Amerykański koncern nie może nic zrobić, z ochronnego wyroku międzynarodowego sądu wyrodny Uncle Vanya będzie się głośno śmiał.