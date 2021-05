Wybrano wykonawcę prac przygotowawczych dla linii kolejowej Warszawa-CPK-Łódź

Spółka Centralny Port Komunikacyjny wybrała wykonawcę prac przygotowawczych dla 140-km odcinka nowych torów kolejowych na trasie Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź - podała spółka. Ma być oddany do użytku przed końcem 2027 r. i będzie pierwszym elementem systemu kolei dużych prędkości.

Jak podkreślono, nowe tory kolejowe umożliwią dojazd z Warszawy do CPK w 15 minut, a ze stolicy do Łodzi – w 45 minut (obecnie 1 godz. 20 min.). Z Łodzi do CPK pasażerowie dotrą pociągiem w 30 minut.

Spółka tłumaczy, że linia pozwoli na włączenie Portu "Solidarność", budowanego w ramach CPK, w system kolei dużych prędkości w Polsce, a w ramach kolejnych etapów poprowadzi dalej w stronę Wrocławia i granicy z Czechami (docelowo powstanie także kolejowa odnoga w kierunku Poznania). Jak poinformowało CPK, za najkorzystniejszą ofertę uznano konsorcjum firm IDOM, Multiconsult, Transprojekt Gdański i Arcadis. Wspólnie przygotują one studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) dla planowanej nowej linii kolejowej Warszawa – CPK – Łódź (bez odcinka w obrębie węzła CPK, którego dotyczy inny z trwających obecnie dziewięciu przetargów kolejowych CPK). Spółka przekazała, że zwycięskie konsorcjum złożyło ofertę opiewającą na kwotę 24,7 mln zł. Pozostałe oferty złożono przez konsorcja: Egis i Jaf-Geotechnika (29,5 mln zł netto) oraz Voessing Polska i Instytut Kolejnictwa (30,9 mln zł). O wyborze zdecydowały cena (w 50 proc.) i doświadczenie personelu (pozostałych 50 proc.). "Działając wspólnie z wybranym wykonawcą wyznaczymy optymalny przebieg dla pierwszej linii wchodzącej w skład programu CPK. Kluczowej z punktu widzenia obsługi Portu Solidarność, a jednocześnie jednego z najważniejszych elementów nowej sieci transportu publicznego. Zaczniemy tak szybko, jak to jest możliwe. Popisanie umowy nastąpi natychmiast po zakończeniu procedur koniecznych dla zapewnienia transparentności działania" - powiedział, cytowany w informacji prasowej, prezes CPK Mikołaj Wild. Spółka tłumaczy, że zgodnie z prawem zamówień publicznych przed zakończeniem postępowania muszą zostać dopełnione ostatnie formalności. W postępowaniu mogą zostać złożone odwołania, które mogą wpłynąć na przedłużenie procedury. Jej zwieńczeniem będzie podpisanie umowy z wykonawcą, który rozpocznie realizację zleconych usług. Na przygotowanie STEŚ wybrany w przetargu wykonawca będzie miał ok. 10 miesięcy (realizacja i rozliczenie całej umowy może potrwa pięć miesięcy dłużej, ponieważ przedmiot zamówienia zawiera w sobie także dokumentację geologiczną i mapy do celów projektowych). W ramach STEŚ wykonawca dostarczy spółce CPK m.in. prognozy ruchu, a także analizy - np. ruchowo-eksploatacyjne, techniczne, środowiskowe i wielokryterialne – oraz przygotuje dokumentację geologiczno-inżynierską, mapy do celów projektowych. Celem STEŚ jest opracowanie dla linii kolejowej specjalistycznej dokumentacji na potrzeby projektowe wraz ze wskazaniem jej rekomendowanego przebiegu. Jak podało CPK, na 140-kilometrowym odcinku Warszawa – CPK – Łódź pociągi mają się rozpędzać do maksymalnie 250 km/godz. Jednocześnie parametry projektowe (np. promienie łuków) umożliwią podniesienie prędkości w przyszłości do 350 km/h – jeśli będzie taka potrzeba. Na potrzeby systemu dużych prędkości CPK zakłada zastosowanie zasilania 25 kV AC. Nowa linia Warszawa - Łódź, jako element tzw. "szprychy" nr 9, będzie powiązana z istniejącymi szlakami, czyli z linią nr 3 między stacjami Ożarów Mazowiecki i Błonie; linią nr 11 między stacjami Bełchów i Łowicz Główny; liniami nr 17, 458 i 541 (poprzez wschodnią głowicę stacji Łódź Widzew). "Według harmonogramu pierwsze roboty budowlane mają ruszyć w 2023 r. CPK zakłada, że odcinek linii łączący Łódź przez CPK z Warszawą zostanie oddany do użytku przed końcem 2027 r." - podano. Następnym etapem prac przygotowawczych - po wykonaniu STEŚ - będzie opracowanie dokumentacji projektowej, czyli m.in. projektu koncepcyjnego, materiałów do decyzji środowiskowej i projektu budowlanego. Spółka CPK jest na etapie wstępnych konsultacji rynkowych przed ogłoszeniem przetargu na umowę ramową dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej dla 30 zadań inwestycyjnych CPK. Program Kolejowy CPK zakłada budowę łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 "szprych" prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK. Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.