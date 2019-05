WYCIĄG Z OGŁOSZENIA DYREKTORA ODDZIAŁU REGIONALNEGO AMW W POZNANIU

Byle tego nie sknocić

Dzięki m.in. produkcji w USA i współpracy z Wal-Martem chce zbudować Koronę Candles o skali, jakiej nie osiągnął jeszcze żaden polski przemysłowiec. Hamburg, wczesny wieczór. Telewizor skrzeczy skocznym songiem: „Wer? Wie? Was? Wieso? Weshalb? Warum? Wer nich fragt bleibt dumm!” („Kto? Jak? Co? Więc jak? Dlaczego tak? Dlaczego? Kto nie pyta, pozostaje głupi!”). To czołówka niemieckiej wersji nieśmiertelnego serialu „Ulica Sezamkowa”. Czujny widz to Krzysztof Jabłoński, który na emigracji w Niemczech wraz z bohaterami „Sesamstraße” szlifował niemiecki, jednocześnie nie przestając zadawać kluczowych pytań. Dziś szprecha o niebo lepiej niż Ciasteczkowy Potwór, wrócił dawno do Polski i na dużą część zagwozdek zna już odpowiedź. Na przykład na tę, czy jemu, 56-latkowi, chce się jeszcze budować biznes. Chce. Rzuca sobie nowe wyzwanie: rozpalić płomień zysków w Stanach Zjednoczonych, gdzie otworzył fabrykę. To jego kolejna próba ognia, w końcu USA to jedyny liczący się rynek, na którym świece produkowane przez Korona Candles nie są powszechnie dostępne. A angielski? Już się dogaduje. Bałwanki nad gorzałkę Długi...