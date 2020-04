Wyciąg z ogłoszenia Nr 48/II/2020 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. o pierwszych rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słowiańskiej, obejmującej działkę gruntu Nr 1866 o pow. 20.220 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta GW1G/00115000/3.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest na działalność usługową z dopuszczeniem usług hotelowych. Uchwałą Nr XV/291/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rokowania odbędą się 2 lipca 2020 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Cena wywoławcza wynosi 1.380.000 zł.

Terminy przeprowadzenia przetargów: I – 12.09.2019 r., II - 09.01.2020 r.

Udział w nich mogą brać osoby które:

- wniosą zaliczkę w pieniądzu - najpóźniej na siedem dni przed terminem otwarcia rokowań, tj. do 25 czerwca 2020 r.,

- zgłoszą pisemnie udział w rokowaniach w terminie do 29 czerwca 2020 r.

Do ceny nieruchomości ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT wg stawki 23%.

Zaliczkę w kwocie 276.000 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286. Na dowodzie wpłaty należy wskazać nazwisko lub nazwę osoby (lub osób) aspirujących do uczestniczenia w rokowaniach. W przypadku przelewu - za datę wniesienia zaliczki uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta lub datę polecenia przelewu – po jego udokumentowaniu przez uczestnika rokowań

Cena sprzedaży nieruchomości może zostać rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż 10 lat, przy czym pierwsza rata w wysokości nie niższej niż należny podatek VAT i nie niższej niż wniesiona zaliczka - podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wierzytelność Miasta, z tytułu nie spłaconej części ceny podlega oprocentowaniu wg stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP oraz zabezpieczeniu hipotecznemu.

Ogłoszenie o rokowaniach zostało opublikowane na stronie internetowej Miasta www.gorzow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4.

Szczegółowe informacje dotyczące rokowań można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ( tel. 95 73-55-579, 95 73-55-524).

W związku z ogłoszonym stanem epidemii Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących w miejscach publicznych i obiektach handlowych.

