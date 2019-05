WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O KOLEJNYM USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PREZYDENT MIASTA LUBLIN

W Panato Café rządzi demokracja

We Wrocławiu działa kawiarnia inna niż większość. Goście mogą w niej liczyć nie tylko na wyborną kawę, ale też na szeroki wachlarz aktywności kulturalno-społecznych. Niestandardowa jest również forma działania — kawiarnia prowadzona jest przez spółdzielnię socjalną. Czyje to miejsce? Pani, pana, społeczeństwa... Panato Café! Nie tylko kawa Pomysł na nietypową kawiarnię powstał trzy lata temu w głowach pięciorga aktywnych i kreatywnych członków spółdzielni socjalnej Biz:on. W ramach programu „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna” udało się pozyskać dotację w kwocie 20 tys. zł, dzięki której zakupiono sprzęt niezbędny do prowadzenia lokalu gastronomicznego. Decyzją wszystkich członków spółdzielni miała to być przestrzeń, w której serwowane będą wegańskie i wegetariańskie przekąski, bardzo dobra kawa oraz napoje fair trade. Gdy ustalono podstawowe założenia, można było ruszać i mierzyć swoje plany z rzeczywistością. I tak 21 września 2014 r. uroczyście otwarto Panato Café. — Od początku chcieliśmy stworzyć miejsce, które byłoby nie tylko punktem gastronomicznym, ale przede wszystkim żywym mikrocentrum...