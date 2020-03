Wyczekiwane odbicie złotego

Piątkowy, poranny handel na rynku FX przynosi podtrzymanie mocniejszego złotego po wczorajszym lekkim umocnieniu m.in. wobec EUR czy USD.

Eurodolar testuje okolice 1,1050 USD. Polska waluta kwotowana jest następująco: 4,5308 PLN za euro, 4,1051 PLN wobec dolara amerykańskiego, 4,2665 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 5,0165 USD. Rentowności polskiego długu wynosi 1,782% w przypadku obligacji 10-letnich.



Ostatnie kilkanaście godzin obrotu na światowych rynkach przyniosło kontynuację odbicia. Amerykańskie giełdy zamknęły się ponad 6% wzrostem (aktualne futures -2%), a eurodolar testuje 1,106 USD wobec niedawnych 1,07 USD. Wszystko to odbywa się, pomimo faktu iż wnioski o zasiłek dla bezrobotnych z ostatniego tygodnia w USA wyniosły rekordowe ponad 3 mln (wobec ostatnich odczytów rzędu 200-300k). Rynek tłumaczy to podbiciem oczekiwań co do dalszych działań stymulujących ze strony FED. Przede wszystkim jednak udało się wygasić paniczną sprzedaż przez co kupujący doszli wreszcie do głosu, choćby w ramach lokalnej korekty wzrostowej. Skorzystał na tym docelowo PLN oraz inne waluty koszyka CEE – słabszy dolar oznacza, iż warto jest podjąć ryzyko zwiększenia ekspozycji na waluty EM. Należy jednak pamiętać, iż zarówno globalnie jak i lokalnie jesteśmy jedynie świadkami odbicia rynków po masowej wyprzedaży, a perspektywy makroekonomiczne pozostają niepewne.



W trakcie dzisiejsze sesji NBP przeprowadzi aukcję bonów pieniężnych. Po sesji poznamy również decyzję Fitch w zakresie ratingu (najpewniej bez rewizji). Globalnie warto bliżej przyjrzeć się publikacjom za marzec, czyli m.in. zwyczajowo relatywnie pomijanemu raportowi Uniwersytetu Michigan.



Z rynkowego punktu widzenia EUR/PLN przetestował okolice pełnego zakresu na 4,5-4,51 PLN. USD/PLN zbliżył się do 4,08 PLN. Wydaje się iż globalnie eurodolar może wyhamować wzrosty w strefie 1,10-1,11 USD.