Wydatki na reklamę w internecie wyższe niż w telewizji

Wartość rynku reklamowego w Polsce w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosła 2,2 mld zł, co oznacza wzrost o 2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wydatki na reklamę w internecie były wyższe niż w telewizji - wynika z raportu Publicis Groupe.

W pierwszym kwartale 2021 roku rynek reklamy w Polsce zwiększył wartość o 2 proc. względem roku poprzedniego. Osiem sektorów zintensyfikowało swoje inwestycje reklamowe, a osiem zmniejszyło.

Najmocniej wzrosły wydatki na reklamę w największym sektorze, czyli handlu – o 19,5 proc. Więcej wydali także reklamodawcy z branży komputerowej (+25,4 proc.), wyposażenia wnętrz (+25,2 proc.) oraz telekomunikacyjnej (+15 proc.).

Największe wolumenowe spadki wygenerowało pięć sektorów - farmacja, higiena i pielęgnacja, media, finanse oraz gastronomia i turystyka.

W okresie od stycznia do marca spadki zanotowały wszystkie media z wyjątkiem internetu i radia. Reklama online wygenerowała budżet większy aż o 17,5 proc. Wydatki w radiu wzrosły o 0,5 proc., zaś w telewizji spadły o 1,3 proc.

Zdecydowanie mocniejsze spadki zanotowały media drukowane. Dzienniki i magazyny straciły odpowiednio 31,8 proc. i 34,2 proc. Budżety na reklamę zewnętrzną spadły o 35 proc., zaś kina nie wygenerowały w pierwszym kwartale żadnych przychodów reklamowych, ponieważ były zamknięte.

Wartość wydatków na reklamę internetową (nie uwzględniając ogłoszeń) wzrosła po trzech miesiącach 2021 r. o 17,5 proc. To o 142,7 mln zł więcej niż przed rokiem. Dzięki tak dobremu wynikowi, internet wyprzedził telewizję i zajął pierwsze miejsce wśród nośników reklamowych w Polsce.

W internecie rosły wszystkie formy reklamy, w tym także social media, które mocno odczuły kryzys w marcu i kwietniu 2020. Według ostatniego sprawozdania finansowego, przychody reklamowe Facebooka w Europie w pierwszym kwartale 2021 r. wzrosły o 52,7 proc. i wyniosły 6,4 mld USD, podczas gdy w tym samym okresie poprzedniego roku było to 4,2 mld USD.

Podobną dynamikę notuje także Google. Po trzech miesiącach przychody z YouTube ads wzrosły o 48,7 proc., zaś przychody z segmentu Search and other wzrosły globalnie o 30 proc. do 32 mld USD.