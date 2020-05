Wygasający optymizm na rynku ropy naftowej

Royal Dutch Shell odpisze do 2,3 mld USD

Koncern paliwowy Royal Dutch Shell spodziewa się dokonania odpisów o wartości do 2,3 mld USD w czwartym kwartale, donosi Reuters. To kolejna duża firma energetyczna zmuszona do zmniejszenia szacunków dla wartości sektora z powodu słabszych perspektyw gospodarczych.