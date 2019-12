Wygrywają wizja, innowacyjne myślenie i konsekwencja

17. edycja konkursu EY Przedsiębiorca Roku została rozstrzygnięta. W tym roku tytuł ten otrzymał Artur Rytel, twórca Green Holding. Poznaliśmy również zwycięzców w poszczególnych kategoriach konkursowych

Stylowe wnętrza Trybuny II Toru Wyścigów Konnych Służewiec gościły 28 listopada uczestników uroczystej gali 17. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku. Kilkaset osób z całego kraju spotkało się, żeby poznać finalistów i laureatów tegorocznego konkursu, przedsiębiorców, którzy — jak powiedział Jacek Kędzior, partner zarządzający EY Polska — wyróżniają się determinacją, pasją, skutecznością, odwagą w kreowaniu i działaniu. Nie boją się wychodzić poza utarte schematy i podążają za szybko zmieniającymi się potrzebami klientów. Niezależnie od tego, czy są na początkowych etapach swojej drogi, czy to już doświadczeni przedsiębiorcy — wszyscy w wyzwaniach rynkowych zobaczyli szansę i potrafili przekuć je w sukces swój, swoich firm i pracowników.

EY Przedsiębiorca Roku to jedyna tak poważna międzynarodowa inicjatywa, wyłaniająca najlepszych przedsiębiorców na świecie. Konkurs promuje i wspiera najbardziej wartościowe firmy w Polsce od 2003 r. Niezależne jury nagradza przedsiębiorców wyróżniających się wizją, innowacyjnym myśleniem i sukcesami biznesowymi. Każdego roku zwycięzca polskiej edycji reprezentuje nasz kraj podczas światowego finału konkursu w Monte Carlo.

Nagrodę główną dla zwycięzcy tej edycji wręczyła Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju. Wcześniej odczytała adresowany do uczestników konkursu list Mateusza Morawieckiego, w którym premier zapewniał o swoim głębokim szacunku dla polskich przedsiębiorców, a finalistom gratulował sukcesu. Prezes Rady Ministrów dobrze ocenił stan polskiej gospodarki i podkreślił znaczenie, jakie dla jej rozwoju odgrywają przedsiębiorcy. Zapewnił też, że trzyma kciuki za sukces przedstawiciela polskiego biznesu w międzynarodowej rywalizacji.

Jadwiga Emilewicz dodała, że przedsiębiorcy powinni czuć się partnerami rządu w dyskusji na temat gospodarki i przyszłości kraju.

Laureaci

Przedsiębiorcą Roku 2019 został Artur Rytel, założyciel Green Holding — grupy spółek specjalizujących się w nowoczesnych uprawach warzyw, ich przetwórstwie oraz logistyce chłodniczej. Otrzymał również nagrodę w kategorii Produkcja i Usługi.

W gronie finalistów tegorocznej edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku znalazło się 17 założycieli 11 firm. Rywalizowali oni w trzech kategoriach: Produkcja i Usługi, Nowe Technologie/Innowacyjność oraz Nowy Biznes.

W kategorii Nowe Technologie/ Innowacyjność zwyciężył Bartosz Kubik — założyciel firmy Ekoenergetyka-Polska. Przedsiębiorstwo produkuje stacje szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Firma powstała w 2009 r. Jak mówi Bartosz Kubik, kiedy rozpoczynał działalność na jego pomysły reagowano ze zdziwieniem. Zaczynał od zera, dziś zasila transport publiczny w 50 miastach, w 12 krajach. Firma postawiła na elektryczne autobusy, a jej pierwszym klientem był popularny w Europie Solaris.

W kategorii Nowy Biznes nagrodzeni zostali twórcy firmy Laparo — Mateusz Juszczak, Radosław Nowosielski i Mateusz Rulewicz. Laparo istnieje od czterech lat. Firma wyrosła w środowisku startupowym. Jej twórcy poznali się we Wrocławskim Parku Technologicznym. Laparo to producent symulatorów laparoskopowych, wykorzystywanych do nauki i doskonalenia sprawności lekarzy wykonujących zabiegi chirurgii małoinwazyjnej.

Jak powiedział w rozmowie z „PB” Mateusz Rulewicz, firma cały czas rozszerza gamę produktów, rozwija się technologicznie i niewykluczone, że z czasem poszerzy ofertę o produkty z innych gałęzi rynku symulacji medycznej. Twórcy Laparo otrzymali również nagrodę specjalną za ekspansję międzynarodową. O eksporcie symulatorów kilka słów powiedział Mateusz Juszczak.

— Nasze produkty skierowane do grupy chirurgów, lekarzy rezydentów, do studentów trafiły do ponad 80 krajów. Produkty bardziej zaawansowane, przeznaczone dla uczelni medycznych, szpitali, są już w 15 krajach — poinformował.

Przywołał historię pierwszego klienta zagranicznego — chirurga z Chile, dzięki rekomendacji którego po kilku tygodniach odezwali się kolejni chilijscy chirurdzy. Takie były początki, ale teraz przedstawiciele Laparo pojawiają się na kongresach i konferencjach medycznych na całym świecie. Zawsze — jak zapewnia Mateusz Juszczak — Laparo zwraca się bezpośrednio do chirurgów, bo to oni są w stanie najlepiej ocenić przydatność i jakość symulatorów.

Jury wyróżniło nagrodą specjalną także Jakuba Swadźbę, twórcę spółki Diagnostyka — największej w Polsce sieci laboratoriów medycznych. Nagradzając przedsiębiorcę, jury doceniło nowoczesność i najwyższą jakość usług medycznych prowadzonych w placówkach Diagnostyki, gdzie co roku wykonuje się 100 mln badań.

Przedsiębiorca Roku

Artur Rytel został wyróżniony jako „przedsiębiorca, który wyrósł z ziemi, w dobie wyzwań skutecznie rozwinął rodzinny biznes, tworząc własną markę i rozpoznawalność na trudnym rynku”.

Z niedużego rodzinnego biznesu stworzył Green Holding, prężnie działającą grupę spółek, specjalizujących się w nowoczesnych uprawach warzyw, ich przetwórstwie oraz międzynarodowej logistyce chłodniczej. Artur Rytel jest pomysłodawcą marki Fit & Easy, brandowego lidera w kategorii warzyw gotowych do spożycia. Zainicjował unikatowy projekt edukacyjny „Zielona Kraina”, promujący warzywa w codziennej diecie dzieci.

Jak przyznał, w drodze do sukcesu w biznesie najważniejsze są konsekwencja i plan działania, a także dobry zespół i trochę szczęścia. A na sam sukces składa się wiele różnych czynników, które zagrają w tym samym czasie. Podobnie jest z porażką — składa się na nią miks czynników, które nie wypalą.

— Widziałem wiele bardzo ciekawych i dobrze rokujących projektów, którym nie udało się przetrwać z różnych powodów — skomentował Artur Rytel. Powiedział również, który z obszarów działania w Green Holding ma najwyższy priorytet.

— W mojej firmie nie ma kompromisów, jeśli chodzi o kwestie jakości i bezpieczeństwa żywności — stwierdził zdecydowanie. Jak podkreślił, w holdingu ponosi się odpowiedzialność za przebieg całego łańcucha dostaw — od uprawy do dostarczenia gotowego wyrobu, i to jest obszar, w którym żadnych ustępstw być nie może.

Streszczając swoją biznesową historię, Artur Rytel przypomniał, że Green Holding jest globalnym partnerem McDonald’s.

— Zaryzykowałem, odważyłem się i założyłem przedsiębiorstwo, oferujące świeżą żywność. Zaczęło się od współpracy z siecią McDonald’s. Obecnie jesteśmy jej globalnym dostawcą, a rozmowy nie odbywają się już w Warszawie, tylko w Chicago. To nasz partner strategiczny, w tym roku świętujemy 20 lat współpracy — powiedział zdobywca tytułu EY Przedsiębiorca Roku 2019. Swoje produkty eksportuje na różne rynki europejskie, do Niemiec, Czech, na Słowację i Ukrainę czy do krajów skandynawskich.

Artur Rytel będzie reprezentował Polskę podczas międzynarodowego finału konkursu EY World Entrepreneur Of The Year 2020 w czerwcu przyszłego roku w Monako. O tytuł najlepszego przedsię biorcy na świecie Polak będzie rywalizował ze zwycięzcami lokalnych edycji konkursu z blisko 60 państw.

Ludzie z wizją, ludzie z charyzmą

W wystąpieniach nagrodzonych przedsiębiorców powtarzały się często słowa: „nie byłoby mnie tu, gdyby nie…”, „chcę z tego miejsca podziękować...”, „nie osiągnęlibyśmy tyle bez naszego zespołu...”. To pokazuje, że przedsiębiorcy biorący udział w konkursie to ludzie ceniący sobie współpracę, partnerstwo, potrafiący docenić wkład innych w swoje przedsiębiorstwo. Zresztą spora grupa nagrodzonych reprezentowała właśnie firmy prowadzone wspólnie — rodzinne lub spółki kilku partnerów. Wśród finalistów są to Damian Strzelczyk i Tomasz Jabłoński (firma Tutlo), Joanna i Piotr Dębiccy (Formika), Andrzej Kuczyński i Adam Kuczyński (Transfer Multisort Elektronik), Łukasz Słodowski i Grzegorz Ciwoniuk (Elastic Cloud Solutions).

