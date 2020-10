Wyhamowanie zniżek cen kawy arabica

Ostatnie tygodnie na rynku kawy były okresem dynamicznych przecen. Cena kawy arabica w Stanach Zjednoczonych, która jeszcze w połowie września oscylowała w okolicach 1,30 USD za funt, obecnie porusza się w rejonie 1,07 USD za funt. Bieżący tydzień przyniósł jednak wyhamowanie zniżek cen kawy i stabilizację na wspomnianym poziomie.

Tegoroczne zbiory kawy w Brazylii – kraju będącym największym producentem kawy na świecie – były rekordowe, a to w dużej mierze przyczyniło się do globalnej nadwyżki i nawracającej presji podażowej na rynku tego surowca. Jednak wiele wskazuje na to, że nadpodaż kawy będzie przynajmniej w pewnym stopniu okiełznana w kolejnym sezonie.

Obecnie warunki do uprawy kawy w Brazylii są dalekie od idealnych. Na terenach upraw kawy w ostatnim czasie spadła relatywnie niewielka ilość deszczu, co przyczyniło się do najmniejszej wilgotności gleby od pięciu lat. W rezultacie, rośliny kawowca tracą sporo liści i kształtuje się na nich mniejsza liczba pąków, co ostatecznie prawdopodobnie przełoży się na mniej ziaren w okresie zbiorów. Warto jednak pamiętać, że nie oznacza to jeszcze problemów z podażą kawy. Światowy rynek tego surowca nadal pozostaje dobrze zaopatrzony, więc nie ma podstaw do kształtowania się na nim długotrwałego trendu wzrostowego.

