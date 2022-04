Wyjątkowo ciekawe kalendarium

Inwestorzy zmuszeni są obecnie do ważenia ryzyk związanych z wojną, spowolnieniem gospodarczym czy tempem zacieśniania monetarnego. Dziś ma ruszyć kolejna tura rozmów pokojowych pomiędzy Ukrainą i Rosją. Koncyliacyjny komunikat może wesprzeć sentyment rynkowy, ale do silniejszego odbicia potrzeba będzie jeszcze potwierdzenia zamiarów Rosji pod postacią deeskalacji działań wojennych.

Kalendarium makroekonomiczne jest dziś szczególnie ciekawe i wypełnione po brzegi. Jak zwykle w pierwszy roboczy dzień miesiąca poznajemy serię wskaźników koniunktury gospodarczej. Tym razem tak się składa, że pierwszy dzień miesiąca to również piątek, a to wiąże się z comiesięczną publikacją raportu z amerykańskiego rynku pracy. Wskaźniki PMI obrazują jak globalna gospodarka radziła sobie w końcówce I kw. Mimo wojny w Ukrainie tempo poprawy koniunktury utrzymuje się na przyzwoitym poziomie i spowolnienie z tego tytułu jak na razie pozostaje nieznaczne. Mocniejszemu pogorszeniu uległa jedynie koniunktura w Chinach, co było spowodowane wzrostem zakażeń koronawirusem i przywracaniem obostrzeń. Zgodnie z finalnymi danymi PMI wskaźnik liczony dla przemysłu spadł do 48.1 pkt. z 50.4 pkt. odnotowanych w lutym. Ze wszystkich wskaźników koniunktury najważniejszy będzie dziś oczywiście odczyt ISM dla amerykańskiej gospodarki publikowany o godzinie 16:00.

W przypadku danych z rynku pracy tempo kreacji nowych etatów będzie drugim obok inflacji czynnikiem determinującym skalę podwyżki stóp procentowych podczas majowego posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Mediana prognoz rynkowych wskazuje na spowolnienie wzrostu zatrudnienia w sektorze pozarolniczym do 475 tys. z 678 tys. odnotowanych w lutym. W przypadku dynamiki płac oczekiwane jest natomiast przyspieszenie do 5.5% r/r z 5.1% r/r odnotowanych przed miesiącem. Na rynku walutowym dolar powrócił wczoraj do łask, a kurs EURUSD spadł poniżej 1.11. Na rynku USDJPY widzimy natomiast ponowne wyjście powyżej 122. Ropa pozostaje pod presją po informacji o uwolnieniu części rezerw strategicznych przez administrację Bidena. Baryłka WTI spada poniżej 100 USD za uncję.