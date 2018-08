Wyjątkowy aparthotel na stoku

NFINITY Zieleniec Ski & Spa to nowoczesny aparthotel zlokalizowany bezpośrednio na stoku narciarskim w jednym z najbardziej popularnych ośrodków narciarskich w Polsce — Zieleniec Ski Arena.

Zakup apartamentu gwarantuje stopę zwrotu w wysokości 7 proc. w skali roku od zainwestowanej kwoty netto.

System condo to nowoczesna i popularna forma inwestowania kapitału, pozwalająca na uzyskanie stałych i długoterminowych zysków z jednorazowej inwestycji. Inwestorzy kupują wykończone apartamenty w obiekcie hotelowym, które następnie wynajmowane są pod nieobecność właściciela, przynosząc wymierne korzyści obu stronom. Inwestycja w prestiżowe nieruchomości hotelowe jest opłacalna i przynosi zysk większy niż standardowe formy inwestowania, takie jak lokata bankowa, która zniechęca niską stopą oprocentowania

Przemyślana koncepcja architektoniczna

INFINITY Zieleniec Ski & Spa to aparthotel o powierzchni ok. 40 000 m², który będzie składał się z trzech brył usytuowanych tarasowo na zboczu jednego ze stoków w centrum Zieleńca. Dzięki temu, że z poziomu wejścia głównego widoczna jest tylko górna część kondygnacji z licznymi przeszkleniami i przemyślanym systemem świetlnym, osiągnięto efekt wizualnej lekkości. Bryła budynku została opracowana przez doświadczonych architektów w taki sposób, by wtulała się w zbocze nartostrady i korespondowała z górskim krajobrazem oraz otaczającą przyrodą

Komfortowe wnętrza dla wymagających

W obiekcie znajdą się przestronne, komfortowe apartamenty 1-, 2- i 3-pokojowe, w większości wyposażone w balkony lub loggie z malowniczym widokiem na pejzaż górski. Wszystkie lokale sprzedawane są pod klucz wraz z wyposażeniem w najwyższym standardzie i przypisanym do lokalu miejscem parkingowym. Powierzchnie liczą od 28 do 118 mkw., a własność zostanie potwierdzona księgą wieczystą. Do dyspozycji gości będzie m.in. basen ze strefą spa & wellness, restauracje, liczne atrakcje dla dzieci oraz podziemny parking. Rozbudowane zaplecze konferencyjne umożliwi organizację szkoleń oraz eventów integracyjnych. Powstaną również narciarnie jak i strefa après-ski.

Deweloper, który zna się na górach

Projekt kompleksowo realizuje spółka Czarna Góra Apartamenty. Jest to polski deweloper z bogatym doświadczeniem w budowie górskich obiektów hotelowych w systemie condo. Spółka jest współtwórcą Czarna Góra Resort — przodującego ośrodka narciarskiego w Polsce — oraz wybudowała m.in. Apartamenty Czarna Góra, Hotel Morawa, Aparthotel Czarna Góra, Villę Czarna Góra, Zjeżdżalnię Grawitacyjną Czarna Żmija, wyciągi oraz koleje linowe — między innymi najszybszą w Polsce 6-osobową kolej Luxtorpedę. Prace prowadzone są z poszanowaniem przyrody, by powstałe obiekty były naturalnym elementem otaczającej przestrzeni.

Niezwykła lokalizacja i unikalny mikroklimat

W Zieleńcu panuje specyficzny klimat, zbliżony do alpejskiego. Ma to korzystny wpływ na organizm i sprzyja zwiększeniu produkcji czerwonych krwinek. Cechą charakterystyczną regionu jest zalegająca przez ponad 160 dni w roku pokrywa śnieżna, co umożliwia korzystanie z uroków sezonu zimowego nawet wtedy, gdy w większości innych ośrodków narciarskich śniegu jeszcze lub już nie ma. Zieleniec Ski Arena to jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych ośrodków narciarskich w kraju. Uznaniem gości cieszy się nie tylko unikalny mikroklimat, ale też doskonałe warunki terenowe: ponad 22 km tras zjazdowych, 5 kolei linowych, 24 wyciągi, snow park i half-pipe. Ze względu na malownicze położenie oraz dużą ilość atrakcji, Zieleniec jest optymalnym miejscem do wypoczynku o każdej porze roku. Góry Bystrzyckie i Orlickie zachęcają do indywidualnych i rodzinnych wypraw pieszych oraz rowerowych przejażdżek. W okolicy znajdują się m.in. całoroczne koleje linowe, DiscGolfPark, Mountainboard, SkiGrass, ośrodek jeździecki oraz łowisko pstrąga.

Inwestycja, zysk i wypoczynek

System condo gwarantuje własność lokalu potwierdzoną księgą wieczystą. Dzięki umowie najmu z operatorem, właściciel zyskuje stopę zwrotu na poziomie 7 proc. od zainwestowanej kwoty netto w skali roku, niezależnie od tego, czy lokal jest wynajęty, czy nie. Wszystkie opłaty związane z wynajmem (media, koszty z tytułu zarządzania nieruchomością, ubezpieczenie) są po stronie doświadczonego operatora. Właściciel może korzystać z apartamentu w trakcie pobytów właścicielskich, zyskuje też dostęp do strefy spa & wellness oraz części basenowej na preferencyjnych warunkach. Dodatkowo, w ramach programu lojalnościowego, dostępne będą zniżki w Czarna Góra Resort i INFINITY Zieleniec Ski & Spa. Szeroki wybór terminów pobytów właścicielskich pozwala cieszyć się apartamentem zarówno zimą, jak i latem oraz jednocześnie zarabiać.

www.infinity.czarnagora.pl

