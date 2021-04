„Wykopywanie” bitcoinów w Chinach pochłania więcej energii niż niektóre kraje

Szybko rośnie emisja dwutlenku węgla powodowana przez „kopalnie” bitcoinów w Chinach. Wkrótce będą one konsumowały tyle energii co Włochy, czy Arabia Saudyjska, pisze The Independent, powołując się na opublikowany właśnie raport Chińskiej Akademii Nauk.

„Wykopywanie”, czyli kreacja bitcoinów, odbywa się poprzez wykonywanie energochłonnych obliczeń komputerowych. Aby zwiększyć opłacalność żmudnego procesu „kopalnie” kryptowaluty lokowane są głównie w miejscach o niskiej cenie energii elektrycznej. W Chinach to głównie obszary eksploatacji złóż węgla kamiennego. Eksperci Chińskiej Akademii Nauk ustalili, że w kwietniu 2020 roku odbywało się tam ponad 75 proc. globalnego „wydobycia” bitcoinów. Wyliczyli, że jeśli nie dojdzie do interwencji, roczna konsumpcja energii branży bitcoinowej w Chinach w 2024 roku osiągnie 297 TWh.