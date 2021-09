Wynajem biura trwa ponad rok w największych miastach

Popyt na powierzchnię biurową rośnie i jest niemal o połowę wyższy niż przed rokiem. Ale to wciąż za mało, by mówić o odwróceniu trendów na rynku. Z danych firmy Real Estate Digital Data (REDD), które analizujemy co miesiąc, wynika, że czas potrzebny na wynajem powierzchni rośnie – w największych miastach przekracza rok.

Dane REDD analizujemy co miesiąc, ponieważ pozwalają one na szybką ocenę bieżącej sytuacji na rynku nieruchomości biurowych, który jest istotny dla dużej liczby firm w Polsce – zarówno inwestujących, jak i wynajmujących powierzchnię. Pokazujemy popyt, czas potrzebny na wynajem, wskaźnik pustostanów, czy stawki czynszów w sześciu największych obszarach miejskich – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Katowicach i Łodzi.