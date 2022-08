Wynajem urządzeń mobilnych – nowy trend wśród przedsiębiorstw

Każdy z nas kiedyś coś wynajął – samochód, rower czy mieszkanie. Jest to forma użytkowania, która w ostatnich latach stale zyskuje popularność. Usługa najmu ma jednak odsłony, które mogą nas zaskoczyć.

Najem towarzyszy nam w codziennym życiu, zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Wynajęcie pojazdu czy lokalu często jest dużo bardziej opłacalne niż jego zakup. W ostatnich latach zdecydowanie zwiększyła się liczba towarów i usług, które możemy wynajmować.

Firma Digital Care od roku oferuje najem w zupełnie nowej odsłonie. Klienci firmy – zarówno indywidualni, jak i biznesowi – mogą skorzystać z usługi najmu urządzeń mobilnych i elektronicznych. Podczas webinaru „Wynajem urządzeń mobilnych – poznaj korzyści dla Twojej firmy i środowiska”, zorganizowanego przez „Puls Biznesu”, o wielowymiarowych korzyściach dla biznesu tej innowacji na rynku opowiedzieli: Michał Dąbrowski, dyrektor finansowy i członek zarządu Digital Care, oraz Bartłomiej Żebrowski, członek zarządu iMad, dystrybutora usługi najmu dla biznesu.

Wynajmuj, nie kupuj

Sama formuła najmu nie jest dla nikogo nowością, jednak jej przedmiot oferowany przez Digital Care – najem urządzeń mobilnych – jest produktem nowym na polskim rynku. Chociaż jest to opcja dostępna zaledwie od roku, cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród użytkowników indywidualnych i przedsiębiorstw, które zaopatrują w sprzęt pracowników. Nic dziwnego! Usługa najmu ma wiele przewag nad tradycyjnym zakupem czy leasingiem towarów.

Wśród klientów korzystających z najmu można spotkać zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i korporacje zatrudniające kilka tysięcy pracowników. Firma zapewnia im wsparcie IT, zarządzanie flotą sprzętu i kompleksową opiekę techniczną.

– iMad od 12 lat dba o urządzenia mobilne Polaków, oferując przede wszystkim najwyżej oceniany na polskim rynku serwis urządzeń Apple oraz sprzedaż urządzeń i usług dla biznesu. Stąd doskonale znamy oczekiwania klientów i potrafimy je przewidywać. Zawsze podchodzimy do klienta indywidualnie, a nasza oferta jest skrojona pod potrzeby i wielkość danego przedsiębiorstwa – zapewniał Bartłomiej Żebrowski.

Korzystając z usługi najmu, nie musimy się martwić o logistykę odbioru i zwrotu sprzętu, ona również dostosowana jest do preferencji klienta. iMad zapewnia także pełen serwis swoich urządzeń i niezbędną gwarancję.

– Gwarantujemy naszym klientom zachowanie ciągłości biznesu. Jest to możliwe dzięki umowom serwisowym z wysokim SLA. W największych polskich miastach docieramy do klienta w ciągu czterech godzin. Nasi pracownicy diagnozują problem i naprawiają usterkę bądź zapewniają urządzenie zastępcze na czas naprawy w serwisie – wyjaśniał przedstawiciel iMad.

Dodatkowy, ale nie mniej ważny profit wynikający z wynajmowania sprzętu to minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Usługa najmu pozwala ponownie wprowadzać sprzęt na rynek – do kolejnych klientów. Ekologiczny obieg urządzeń elektronicznych jest korzystny zarówno dla naszej planety, jak i dla polityki CSR organizacji.

Oszczędność i wygoda

Najem to również, jeśli nie przede wszystkim, wymierne korzyści finansowe dla firm.

Usługa ta umożliwia uzyskanie dostępu i korzystanie ze sprzętu za najniższą rynkową miesięczną opłatą, w porównaniu z tradycyjnymi metodami finansowania.

– Spłacana przez klienta wartość, liczona jako suma wszystkich płatności w trakcie umowy, względem ceny detalicznej sprzętu oscyluje przeważnie w przedziale 75–85 proc. dla umów zawieranych na 24 miesiące. Miesięczna rata jest jedynym kosztem, jaki ponosi klient, nie mamy żadnych ukrytych dodatkowych opłat. Jest to zatem w obecnych warunkach rynkowych najtańsza forma uzyskania dostępu do sprzętu w Polsce – informował Michał Dąbrowski.

Wynajmując urządzenia mobilne, optymalizujemy wykorzystanie środków finansowych w organizacji i odciążamy dział IT – nie ma już dłużej konieczności magazynowania nieużywanego sprzętu. W przypadku niespodziewanej sytuacji oferta iMad zakłada możliwość oddania urządzenia przed końcem okresu umownego za opłatą, która jest znacząco niższa niż suma płatności, która została do spłaty dla klienta. Wynajmowanie jest bardzo elastyczną formą korzystania ze sprzętu. Użytkownicy mają do dyspozycji takie urządzenia, jakich potrzebują, dokładnie wtedy kiedy będą wykorzystywane.

Jeśli firma poszukuje ułatwień procesów księgowych w organizacji, najem będzie idealną opcją. W tej formie korzystania ze sprzętu nie ma potrzeby prowadzenia ewidencji środków trwałych ani dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Najem nie jest traktowany jako wydatek kapitałowy, ponieważ miesięczna opłata stanowi koszt bieżącego okresu. Klientom biznesowym oferujemy również możliwość wykupu urządzenia po okresie najmu. Jeżeli wykup jest intencją najemcy, w takiej sytuacji najem będzie traktowany jak leasing finansowy.

Usługa dla każdego

Po roku od premiery nadszedł czas na podsumowanie dotychczasowych doświadczeń. Co mówią statystyki?

Chociaż największą grupę wynajmujących tworzą użytkownicy indywidualni – 41 proc. i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – 37 proc., to klienci korporacyjni, którzy stanowią 22 proc. ogółu, są najszybciej przyrastającą grupą odbiorców. Znajdziemy wśród nich marki, takie jak Revolut, LiveChat czy Booksy.

– Zaufało nam wiele przedsiębiorstw. Są to organizacje, które bardzo dynamicznie rosną, zatrudniają od kilku do nawet kilkuset nowych pracowników miesięcznie. Przeważnie to przedstawiciele branż związanych z wykorzystaniem nowych technologii, którzy działają globalnie i potrzebują szybkiego skalowania biznesu. Zauważamy, że po doświadczeniu współpracy z nami klienci korporacyjni zmieniają swoje nawyki z tradycyjnie zakupowych na formułę najmu – opowiadał Bartłomiej Żebrowski.

Jakie urządzenia wynajmowano najchętniej? Te, które najczęściej wykorzystujemy w pracy zawodowej i w życiu osobistym – smartfony i laptopy. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się najnowocześniejsze komputery Apple z procesorami M1 i wkrótce M2. Bariera wejścia w tę technologię w formule najmu znacząco się obniża. Sprzęt może być używany przez klienta już w ciągu kilku dni od podjęcia decyzji o podpisaniu umowy, bez opłaty wstępnej.

– Podczas naszej prezentacji pokazaliśmy, że wynajmowanie sprzętu elektronicznego nie tylko pozwala polepszyć sytuację finansową firmy oraz odciążyć dział IT i unowocześnić flotę sprzętową, ale także pozytywnie oddziałuje na środowisko. Działamy kompleksowo – to my zajmujemy się dostarczeniem, opieką nad urządzeniem, jego serwisowaniem, a na końcu odbiorem sprzętu. Po zakończeniu najmu urządzenia są odnawiane i trafiają do nowych właścicieli, zyskując w ten sposób drugie życie. Zachęcamy wszystkich do korzystania z usługi najmu urządzeń mobilnych i optymalizowania w ten sposób swojego biznesu – podsumował Bartosz Żebrowski.

Liderzy usług dla urządzeń mobilnych

Grupa Digital Care działa w Polsce od ponad 10 lat. Jako pierwsza firma na polskim rynku oferowała produkt usługi serwisowej dla smartfonów, co zaowocowało nawiązaniem współpracy z największymi polskimi operatorami telefonii komórkowej.

– Dzięki rozwojowi i ekspansji na inne rynki dziś działamy w 12 krajach, w Europie, Afryce i Azji. Wdrożyliśmy ponad 100 różnych programów dla operatorów telekomunikacyjnych, dystrybutorów elektroniki i zakładów ubezpieczeń. Obsługujemy blisko 4 miliony klientów w skali globalnej – powiedział Michał Dąbrowski.

Tym, co niewątpliwie wyróżnia Digital Care, jest Strategia 360, czyli cyrkularny model biznesowy. Jest to kompleksowa oferta zarządzania całym cyklem życia urządzeń w firmie.

– Strategia 360 ma na celu dostarczenie kompletnego spektrum usług. Od dostawy, poprzez najem, ochronę, naprawę, elastyczne korzystanie z urządzeń dzięki oferowaniu odkupu urządzeń od klienta w dowolnym momencie ich życia – wymieniał Michał Dąbrowski.

– Dajemy drugie życie urządzeniom, odnawiamy je i wprowadzamy ponownie na rynek. To ogromna korzyść dla środowiska. Wydłużamy cykl życia sprzętów, względem dotychczasowego modelu korzystania z urządzeń mobilnych, o kilka lat – dodał.