Wynajmij sobie technologię

Zarządzający firmami podejmują decyzje o wykorzystaniu coraz bardziej zaawansowanych technologii. Wybór właściwego rozwiązania często przesądza o rynkowym sukcesie.

Zwiększa się presja na dostępność, niezawodność, bezpieczeństwo i moc obliczeniową. Jak poradzić sobie w gąszczu nowych trendów, zrozumieć możliwości i wybrać najlepsze rozwiązanie? Na te pytania odpowiadają przedstawiciele Oxygen IT — podwójnego laureata rankingu „Gazele Biznesu”.

Technologiczny rollercoaster

Technologiczny rollercoaster

W czasach, gdy trudny jest już nawet wybór smartfona, osoby odpowiedzialne za IT w przedsiębiorstwach nie mają łatwego zadania. Muszą w gąszczu możliwości odnaleźć te najlepsze dla ich firmy. Do tego technologie szybko się starzeją i wymagają coraz większych nakładów. Na dobrych decyzjach można wiele wygrać, ale na złych dużo stracić. Wdrożenie rozwiązania IT w klasycznym podejściu trwa długo, kosztuje i jest ryzykowne.

Wynajmij, zamiast kupować

W czasach wypożyczalni kaset VHS kupowaliśmy prawo do obejrzenia wybranego filmu. Szybko jednak przerzuciliśmy się na serwisy oferujące video w internecie. Ale idea jest podobna — nie jesteśmy ich właścicielami, płacimy za dostęp. I sądząc po popularności Netflixa, nie mamy z tym problemu. W podobnym modelu słuchamy muzyki, jeździmy hulajnogami, samochodami elektrycznymi. Tu przejście z „gospodarki posiadania” do „gospodarki dostępu” przebiegło dość sprawnie. Korzyści z takiej zmiany nikt nie kwestionuje. W innych obszarach bariera psychologiczna wydaje się trudniejsza. Tutaj nadal wolimy „mieć”. Jednak stopniowo coraz więcej rzeczy opłaca się wynająć, zamiast je kupować. Taką mentalną rewolucję przechodzi właśnie branża IT. Coraz więcej elementów informatycznego zaplecza firmy kupują w modelu „as a service”, płacąc za usługę, a nie za sprzęt, jego konfigurację i utrzymanie.

Chmura na fali

O chmurze słyszał niemal każdy. Kojarzy się z platformami do przechowywania plików i zdjęć. Popularność Dropboxa czy Dysku Google pokazuje, że doceniliśmy ich zalety — bezpieczeństwo, dostęp w każdej chwili z różnych urządzeń, łatwość dzielenia się z innymi. Ale te znane usługi to zaledwie ułamek tego, co technologie mają nam do zaoferowania. Zaawansowane rozwiązania zmieniają sposób w jaki pracujemy. Trend cloud computing to jeden z najgorętszych tematów. Według prognoz firmy Gartner wartość rynku usług realizowanych w chmurze będzie rosła o ponad 15 proc. rocznie. Inni przewidują, że wielokrotnie szybciej.

Czy warto bujać w obłokach?

W Polsce początkowo szło opornie. Firmy patrzyły na opcję przenosin w chmurę z dystansem i obawami o koszty oraz bezpieczeństwo. I nadal nie jesteśmy tu prymusem. Dane Eurostatu pokazują, że tylko 11 proc. polskich firm korzysta z usług chmurowych, co przy unijnej średniej (26 proc.) plasuje nas w ogonie stawki. Potencjał polskiego rynku jest duży. Polscy menedżerowie dostrzegają konkretne argumenty za chmurą. To przede wszystkim szybkość wdrożenia, niższy koszt i możliwość dostosowania do stale zmieniających się potrzeb. Przewiduje się, że trend przyspieszy dzięki powołaniu Chmury Krajowej i kolejnym inicjatywom m.in. Ministerstwa Cyfryzacji. Ich głównym celem jest stworzenie krajowej alternatywy dla firm, które nie chcą lub nie mogą korzystać z rozwiązań zagranicznych.

Nie tylko dla dużych

Minęły czasy, gdy outsourcing usług IT dostępny był tylko dla największych. Jest wręcz odwrotnie. Chmura to właśnie taki outsourcing dla mniejszych. Stwarza szanse, by w pojedynku na innowacje walczyć z dużymi jak równy z równym.

— Technologia to jedno, drugie to sposób jej dostarczania. Chmura pozwala uniknąć konieczności zakupu sprzętu i oprogramowania zanim przyjdą korzyści. Jest z czego zapłacić za wdrożenie rozwiązania w firmie. Jedyną realną barierą są obawy. Zawsze zachęcamy, żeby spróbować, sprawdzić, poszukać. To nasza rola. Nie zdarzyło nam się, żeby ktoś żałował — przekonuje Bartosz Jabłoński, sales director w Oxygen IT.

— Zawsze zachęcamy, żeby spróbować, sprawdzić, poszukać. To nasza kluczowa rola — dodaje.

Partnerzy gigantów

Nie każdy menedżer musi być technologicznym specem pochłoniętym śledzeniem informatycznych trendów i niuansów. Ale przybywa menedżerskich decyzji związanych z technologiami, które dźwigają coraz większą część biznesu. Tu wkraczają firmy IT, tzw. integratorzy. Ich zadaniem jest dobre rozpoznanie potrzeb danej firmy i znalezienie najlepszego rozwiązania. Pełnią funkcję doradczą, prowadząc przez kolejne etapy i oddając zaplecze IT gotowe do działania. Śledzą rynek, są na bieżąco i potrafią uszyć potrzebne rozwiązanie na miarę. Pomagają też zdobyć finansowanie inwestycji w IT. Pozyskują produkty od dużych dostawców nowych technologii, najczęściej globalnych korporacji. Wspominany Oxygen IT strategicznie współpracuje z koncernem Hewlett Packard Enterprise.

— Dobry partner to taki, który zaopiekuje się klientem, wejdzie w jego świat, zrozumie jego potrzeby i działa w skali mikro — tam, gdzie kluczowa jest bliska relacja i zaufanie. I przede wszystkim — zna jak nikt lokalną specyfikę. To dla globalnej korporacji, jaką jest HPE, możliwość dotarcia do szerszego grona klientów z modelem usługowym, w którym Partnerzy mogą go uzupełnić o swoje rozwiązania i kompetencje — mówi Jarosław Maślanka z HPE, odpowiedzialny za GreenLake.

To flagowy produkt koncernu, pozwalający skalować obciążenia i opłaty z nimi związane podobnie jak w chmurze, ale z pozostawieniem danych w siedzibie klienta, na zasadach abonamentu.

Z dobrej chmury duży zysk

Stopniowa rezygnacja z własnej infrastruktury i wejście w chmurę budzą liczne pytania, na które czasem brak prostej odpowiedzi. Posiadanie i używanie w IT przestaje być jednoznaczne. Koronnym argumentem może być nie tyle co, ile jak kupimy. Wybór technologiczny to pragmatyczna decyzja biznesowa.

— Pomagamy policzyć, jak zmiany w IT wpłyną na wyniki ekonomiczne średniej firmy. Przykładowo, bardzo wygodna skalowalność chmury budzi u dyrektorów finansowych pytania o przewidywalność kosztów w perspektywie wielu lat. Każdy chce, by koszty zrównoważyły się z przychodami jak najwcześniej. Idealnie, gdy zyski da się pokazać już w pierwszym roku budżetowym. To naprawdę możliwe — mówi Janusz Ostrowski, konsultant strategiczny w Oxygen IT.

Od czego zacząć?

Często wewnątrz firmy krążą sprzeczne opinie, czy chmura to dobry pomysł, czy sięgnąć po niego teraz, czy jeszcze poczekać. Dużo zależy od podejścia zespołu IT, który może działać na podstawie utartych, sprawdzonych schematów. Przymierzając się do modernizacji lub wymiany sprzętu, wprowadzając nowy produkt czy szukając sposobu na poprawę funkcjonowania pracowników, warto sprawdzić, co doradzą eksperci IT z firmy zewnętrznej.

— Zaczynamy od audytu IT. Analizujemy krok po kroku, co można usprawnić i jak to zrobić. Nigdy nie wciskamy gotowego rozwiązania. Choć brzmi to jak slogan, to warunkiem powodzenia naszego biznesu jest zaufanie klientów. Dlatego pracujemy z klientem blisko, bardzo otwarcie, umiemy doradzić i odradzić. To ważny element w naszej pracy, bo na pierwszym planie każdej, nawet najbardziej zaawansowanej technologii są ludzie. I my o tym pamiętamy — tłumaczy Piotr Kasprzyszak, prezes zarządu Oxygen IT.

