Wyniki Bank of New York Mellon lepsze od oczekiwań

Przychody i zyski nowojorskiego banku zmniejszyły się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Spadki okazały się jednak mniej dotkliwe niż oczekiwali analitycy.

Bank of New York Mellon Fot. Bloomberg

Całkowite przychody spadły o 5 proc. rok do roku do 3,92 mld USD. Analitycy FactSet spodziewali się, że będzie to 3,84 mld USD.

Przychody jednostki świadczącej usługi inwestycyjne spadły o 8 proc. do 2,99 mld USD, podczas gdy przychody z inwestycji i zarządzania majątkiem wzrosły o 10 proc. do 991 mln USD.

Bank of New York Mellon w pierwszym kwartale wznowił wykup akcji własnych. Na 16,8 mln udziałów wydał 699 mln USD.

Zysk spadł rok do roku z 944 mln USD (1,05 USD na akcję) do 858 mln USD, czyli 97 centów na akcję. Analitycy oczekiwali, że zysk na akcję wyniesie 87 centów.