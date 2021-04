Goldman Sachs skorzystał na boomie „spółek w ciemno” i osiągnął dużo lepsze niż oczekiwano wyniki w pierwszym kwartale, informuje Reuters.

Zysk netto przypisany posiadaczom akcji zwykłych banku wzrósł w pierwszym kwartale do 6,7 mld USD. Rok wcześniej wynosił 1,12 mld USD. Zysk na akcję wzrósł do 18,60 USD. Rok temu wynosił 3,11 USD. Całkowite przychody banku wzrosły o 102 proc. do 17,7 mld USD.