Wyniki wyborów 2018 w województwach i największych miastach

Z sondażu Ipsos znamy już wstępne wyniki wyborów samorządowych. W sejmikach wojewódzkich wygrywa PiS, w wyścigu o fotele prezydentów dużych miast - PO.

Wyniki wyborów do sejmików wojewódzkich



W wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju, według sondażu Ipsos, wygrywa PiS - 32,3 proc. Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska -24,7 proc.



PSL - 16,6 proc.; Kukiz'15 - 6,3 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 6,3 proc.; SLD-Lewica Razem - 5,7 proc.



- Bardzo dziękuję wszystkim, których na naszej trasie spotkałem, wszystkich z którymi pracowaliśmy tak bardzo intensywnie dla tego bardzo dobrego wyniku - komentuje premier Mateusz Morawiecki.



Po zakończeniu ciszy wyborczej stacje TVP, TVN i Polsat podały szacunkowe wyniki wyborów samorządowych oparte na badaniu exit poll, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokalu wyborczego. Badanie przeprowadził IPSOS.

PKW: prawdopodobnie możemy stwierdzić najwyższą frekwencję w historii wyborów samorządowych - przeszło 50 proc.



Z sondażu wynika, że PiS wygrało wybory do sejmików w 9 województwach: dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, śląskim i świętokrzyskim.



Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska) z kolei wygrała w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Według danych Ipsos w pierwszej trójce komitetów w 12 województwach (kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim) obok PiS i Koalicji Obywatelskiej znalazło się PSL.



W dwóch województwach - dolnośląskim i lubuskim - miejsce na podium wywalczyli, według sondażu Ipsos, Bezpartyjni Samorządowcy, a w jednym - SLD Lewica Razem (śląskie) i Mniejszość Niemiecka (opolskie).

Średnia frekwencja wyborcza w woj. mazowieckim wyniosła 57,72 proc. – to najlepszy wynik w kraju. W woj. łódzkim sięgnęła 56,18 proc., wynika z końcowych danych Państwowej Komisji Wyborczej.

W wyborach samorządowych 2014 r. Platforma Obywatelska wygrała wybory do sejmików w ośmiu województwach, PiS w sześciu województwach, a PSL w dwóch.





Wyniki wyborów w dużych miastach

Rafał Trzaskowski w Warszawie, Hanna Zdanowska w Łodzi, Jacek Jaśkowiak w Poznaniu, Marcin Krupa w Katowicach, Krzysztof Żuk w Lublinie, Tadeusz Truskolaski w Białymstoku i Jacek Sutryk we Wrocławiu zwyciężyli w pierwszej turze niedzielnych wyborów prezydenta miasta - wynika z sondażu IPSOS dla TVP, TVN i Polsatu.

W obecnym i byłych miastach wojewódzkich najwięcej osób poszło do urn w Łodzi – 54,69 proc. W dalszej kolejności w Skierniewicach – 53,38 proc., Piotrkowie Trybunalskim – 53,04 proc. i Sieradzu 52,67 proc. (PAP)



Warszawa



Trzaskowski - 54,1 proc., Jaki - 30,9 proc., Śpiewak - 3,0 proc., Glusman - 2,6 proc., Jakubiak - 2,6 proc., Rozenek - 1,5 proc., Korwin-Mikke - 1,0 proc., Wojciechowicz - 1,0 proc., Ikonowicz - 0,8 proc., Stefaniak - 0,8 proc.



Trzaskowski: dziękuję warszawiankom i warszawiakom, to dzięki nim mogę świętować ten sukces.



Jaki: zrobiliśmy wszystko, co dało się zrobić; serdecznie gratuluję Rafałowi Trzaskowskiemu, jeżeli będzie chciał, to zawsze będzie mógł liczyć na moją pomoc.



Kraków



Do drugiej tury przechodzą Jacek Majchrowski (43,7 proc.) i Małgorzata Wassermann (33,6).



Wrocław



Jacek Sutryk (Koalicja Obywatelska) wygrywa w pierwszej turze wyborów na prezydenta z poparciem 50,1 proc.



Drugie miejsce z poparciem 27,8 proc. zajęła Mirosława Stachowiak-Różecka - kandydatka Zjednoczonej Prawicy. Kolejni startujący w wyborach na prezydenta Wrocławia to Katarzyna Obara-Kowalska (Bezpartyjni), która uzyskała poparcie 6,7 proc., Jerzy Michalak - kandydat Bezpartyjnego Ruchu Obywatelskiego Jerzego Michalaka - z poparciem 5,6 proc., Marta Lempart - kandydatka KWWW "Wrocław dla wszystkich" - 2,7 proc. Pozostali kandydaci to m.in. Zbigniew Jarząbek z Kukiz'15, który uzyskał 2,3 proc., Małgorzata Tracz z Partii Zieloni, który zdobyła 1,7 proc., Mieczysław Maj - kandydat partii Wolni i Solidarni, który uzyskał 0,5 proc.



Katowice



Marcin Krupa według sondażu został ponownie prezydentem Katowic już w I turze.



Poznań



Jacek Jaśkowiak, z wynikiem 56,6 proc. głosów, wygrywa pierwszej turze.



Łódź



Hanna Zdanowska (PO) wygrywa w pierwszej turze z wynikiem 70,1 proc. Obecna prezydent Łodzi Hanna Zdanowska popierana jest przez Koalicję Obywatelską (PO i Nowoczesna) oraz m.in. lokalne struktury SLD, PSL i KOD. Na drugim miejscu znalazł się Waldemar Buda (PiS) z 24,2 proc. głosów.

Zdanowska: Tu jest Łódź, to Łódź decyduje o swoim losie. Teraz bierzemy się do pracy - przed nami 17 wspaniałych planów dla naszych dzielnic i osiedli. Zobowiązanie kosztuje.



Gdańsk



Do drugiej tury w Gdańsku przechodzą Paweł Adamowicz (wcześniej PO, w wyborach startował bez poparcia partii) - 36,7 proc. i Kacper Płażyński (Zjednoczona Prawica) - 32,3 proc. głosów.



- Chcę być prezydentem Gdańska, który będzie rozmawiał ze wszystkimi, a nie tylko z tymi, z którymi wygodnie - powiedział Płażyński.

Jarosław Wałęsa nie przechodzi do drugiej tury.



Białystok



W pierwszej turze zwyciężył Tadeusz Truskolaski (Komitet Wyborczy Wyborców Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska) - 51,6 proc.



Pozostali kandydaci uzyskali: Jacek Żalek (Komitet Wyborczy PiS) - 32,5 proc., Tadeusz Arłukowicz Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Arłukowicza "Białystok na Tak" - 10,2 proc., Katarzyna Sztop-Rutkowska, Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa dla Białegostoku - 4,5 proc., Stanisław Bartnik Stanisław Bartnik Spoza Sitwy - 4,5 proc.



Lublin

Urzędujący prezydent Lublina Krzysztof Żuk popierany m.in. przez Koalicję Obywatelską uzyskał reelekcję; poparło go 59,7 proc. wyborców



Kielce



W drugiej turze wyborów Bogdan Wenta 35,8 proc. i Wojciech Lubawski - 29,6 proc. proc.

Radom

Sondaż lokalnych mediów: 44 proc. głosów otrzymał Radosław Witkowski, dotychczas urzędujący prezydent miasta. Na drugim miejscu Wojciech Skurkiewicz (Komitet Wyborczy PiS) - 39,5 proc. Źródło: Echo dnia



Szczecin

Sondaż lokalnych mediów: według Sondażu Exit Poll Pracownia Analiz Obywatelskich dla TVP 3 Szczecin i Radia Szczecin w wyborach na prezydenta Szczecina na pierwszym miejscu jest Piotr Krzystek z 43,1 proc. głosów. Źródło: GS24.pl



Opole

Sondaż lokalnych mediów: wynik Arkadiusza Wiśniewskiego (64,34 proc.) jest ponad trzykrotnie wyższy niż wicewojewody Violetty Porowskiej, kandydatki PiS, która zdobyła blisko 19 proc. głosów. Na trzecim miejscu znalazła się Barbara Kamińska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej (10,92 proc.).

Źródło: Nowa Trybuna Opolska

Rzeszów

Tadeusz Ferenc, który ubiegał się o reelekcję, wygrał niedzielne wybory w I turze, wynika z cząstkowych wyników obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie danych z 84 na 94 obwodów Ferenc uzyskał 64 proc. poparcia. Jego najpoważniejszy konkurent, kandydat Zjednoczonej Prawicy, poseł PiS Wojciech Buczak uzyskał 29 proc.

Koszalin

Według danych z 34 na 54 obwodowych komisji wyborczych, ubiegający się o reelekcję Piotr Jedliński, kandydat Koalicji Obywatelskiej, zdobył 58 proc. głosów.

Toruń

Z informacji przekazanych PAP przez osobę z komitetu wyborczego urzędującego prezydenta miasta Michała Zaleskiego (kandydat niezależny) wynika, że po zliczeniu głosów z ok. 60 komisji prowadzi on w wyborach na ten urząd z wyraźną przewagą mając ok. 56,5 proc. głosów.

Bydgoszcz

Z cząstkowych danych przekazanych PAP przez Miejską Komisję Wyborczą wynika, że Rafał Bruski z PO uzyskał ok. 54 proc. głosów. Jego kontrkandydat - poseł Tomasz Latos z Prawa i Sprawiedliwości - ok. 30 proc.

Bielsko-Biała

Jarosław Klimaszewski (Koalicja Obywatelska) oraz Przemysław Drabek (Prawo i Sprawiedliwość) spotkają się w drugiej turze wyborów. Szef Miejskiej Komisji Wyborczej Adam Kanafek powiedział, że po obliczeniu głosów z 71 obwodowych komisji na 75 „z maksymalnym prawdopodobieństwem” można podać, iż w Bielsku-Białej prezydent zostanie wyłoniony w drugiej turze. „Prowadzi Jarosław Klimaszewski, a drugi jest Przemysław Drabek. To jest para, która najprawdopodobniej spotka się w drugiej turze” – wskazał.

Częstochowa

Krzysztof Matyjaszczyk (SLD Lewica Razem) pozostanie prezydentem Częstochowy na kolejną kadencję - wynika z wciąż nieoficjalnych, ale pełnych danych przekazanych PAP przez Miejską Komisję Wyborczą. Zwycięstwo zapewnił sobie już w pierwszej turze, w której poparło go ponad 59,76 proc. głosujących.

Matyjaszczyk jest prezydentem od 2010 r., wcześniej był częstochowskim radnym i posłem. W niedzielnych wyborach pokonał pięciu innych kandydatów, m.in. parlamentarzystów PiS i Kukiz'15. Drugie miejsce w wyborach zajął senator PiS Artur Warzocha, który uzyskał poparcie 25,54 proc., a trzecie - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marcin Maranda (komitet „Marcin Maranda. Mieszkańcy Częstochowy”) – 6,17 proc. Na posła Kukiz'15 Tomasz Jaskółę zagłosowało 5,27 proc. głosujących; kandydata Koalicji Obywatelskiej Jacka Krawczyka poparło 2,83 proc., a Martina Saczka z Partii Razem – 0,43 proc.

Świnoujście

Urzędujący prezydent Świnoujścia (Zachodniopomorskie) Janusz Żmurkiewicz, uzyskując 51,47 proc. głosów został wybrany w pierwszej turze wyborów prezydentem tego miasta – wynika z całkowitych danych ze wszystkich tamtejszych obwodowych komisji wyborczych. Będzie to piąta kadencja Żmurkiewicza na fotelu prezydenta w III RP. W poprzednich wyborach także wygrywał w I turze.

Za Żmurkiewiczem uplasowała się jego główna kontrkandydatka Joanna Agatowska z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem, która zdobyła poparcie 40,03 proc. głosujących. Dariusz Śliwiński z Koalicji Obywatelskiej zdobył 4,96 proc. Za nim uplasował się Paweł Winiarski z komitetu Nowa Fala Wolnych i Solidarnych (3,52 proc.).

Gdynia

Po zliczeniu głosów z większości obwodowych komisji wyborczych wynika, według PAP, że Wojciech Szczurek (bezpartyjny, KWW Wojciecha Szczurka Samorządność) został po raz kolejny wybrany na prezydenta Gdyni, uzyskując około 70-procentowe poparcie.

Jeśli oficjalne wyniki potwierdzą szacunkowe dane, 55-letni Wojciech Szczurek, z wykształcenia doktor nauk prawnych, będzie rządził Gdynią po raz szósty z rzędu.

W tegorocznych wyborach Szczurek miał czterech konkurentów, którzy także walczyli o fotel prezydenta Gdyni: wystawionego przez PiS posła Marcina Horałę, swojego długoletniego współpracownika i wiceszefa gdyńskiej Rady Miasta - Zygmunta Zmudę-Trzebiatowskiego (na początku 2018 r. odszedł z "Samorządności" i startował jako kandydat Wspólnej Gdyni), Łukasza Kowalczuka wystawionego przez komitet Marzę o Gdyni oraz Marcina Strzelczyka reprezentującego SLD.