Wypowiedź Powella ciosem w ceny złota

O ile wczorajsza sesja na rynku złota rozpoczęła się od zwyżki, to w późniejszych godzinach wzrosty zostały stłumione przez informacje napływające ze Stanów Zjednoczonych. Prezes Rezerwy Federalnej, Jerome Powell, powiedział bowiem wczoraj, że Fed podwyższy stopy procentowe tak wysoko, jak będzie trzeba, aby skutecznie uderzyć w podwyższoną wciąż inflację, uderzającą w amerykańską gospodarkę. Według Powella, jeśli skutki obecnych podwyżek stóp procentowych nie będą szybko widoczne, to konieczne będzie bardziej agresywne działanie tej instytucji.

Jak dotychczas, Fed podwyższył stopy procentowe w tym roku już o 0,75 punktu procentowego, natomiast kolejne podwyżki są oczekiwane w czerwcu i lipcu. Takie decyzje Fed sprzyjają sile amerykańskiego dolara i podwyżkom rentowności amerykańskich obligacji, a tym samym, uderzają w notowania złota, które – jako aktywo nieprzynoszące odsetek – staje się mniej atrakcyjne.

Niemniej, warto mieć na uwadze to, że o ile informacje o jastrzębim podejściu Fed uderzają w złoto, a średnioterminowy trend na rynku kruszcu pozostaje spadkowy – to plany Fed w większości są już uwzględnione w cenach kruszcu i instytucja ta ma już niewielki potencjał, by po raz kolejny rynki zaskoczyć. To oznacza, że nawet mimo możliwości pojawienia się krótkoterminowej presji spadkowej, jest szansa na zatrzymanie się spadków cen złota w okolicach 1750-1800 USD za uncję.