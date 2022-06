Wyprzedaż metali w obawie przed recesją

Na taki stan rzeczy wpływają przede wszystkim coraz bardziej jastrzębie polityki najważniejszych banków centralnych świata oraz wieszczone przez ekonomistów scenariusze recesyjne. Zazwyczaj utrzymująca się wysoka inflacja podbija ceny metali, ale obecnie rynki obawiają się nie tylko spowolnienia wzrostu gospodarczego, lecz nawet spadku PKB. Powoduje to załamanie notowań kluczowych surowców w obawie przed perspektywą szybkiego spadku popytu.

Podobne wnioski można wysnuć z obserwacji stanu zapasów miedzi w azjatyckich magazynach skupionych wokół LME. Działania podjęte przez chiński rząd poprawiły sytuację w sektorze budowlanym i w ciągu kilkunastu dni zapasy zmalały z poziomu 120 tysięcy ton do około 65. Jednak od 8 czerwca zapasy te utrzymują się niemal na tym samym poziomie – pomiędzy 64 a 66 tysięcy ton. W dodatku kolejne informacje o spowolnieniu spowodowanym obostrzeniami pandemicznymi w Państwie Środka kreślą negatywne scenariusze dla zapotrzebowania na miedź.

Również cyna notuje spore spadki. Dziś przebity został poziom 30000 $/MT i około 16 płaci się 29200 $/MT, co jest najniższą ceną aż od kwietnia 2021 roku. Globalny popyt na chińską elektronikę maleje, co w konsekwencji prowadzi do mniejszego popytu również na ten kluczowy do ich wyrobu metal. W ankiecie dla branżowego Mysteel chińskie huty odpowiedzialne za 90% krajowej produkcji zapowiedziały już przerwy w produkcji trwające od 30 do 50 dni z powodu drastycznie malejących zysków i wysokich cen energii.