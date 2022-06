Wyprzedaż w bydgoskim oddziale AMW. Kup powojskowy sprzęt i ubrania!

Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy ponownie otwiera swój magazyn i zaprasza na zakupy wycofanego z wojska wyposażenia oraz odzieży. Od 23 do 25 czerwca przy ul. Szubińskiej na chętnych czeka ponad 50 pozycji. W ofercie znajdziemy dresy, kurtki, koszule, latarki kieszonkowe, manierki i menażki, torby na wyposażenie czy zasobniki piechoty górskiej.

Po ubiegłorocznej akcji wietrzenia magazynu Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy ponownie otwiera swoje drzwi dla wszystkich, którzy szukają powojskowego sprzętu i ubrań w atrakcyjnych cenach. Tym razem wyprzedaż zaplanowano na czwartek, piątek oraz pierwszą sobotę wakacji.

W magazynie przy ul. Szubińskiej 32, który na co dzień jest dostępny tylko dla pracowników bydgoskiego oddziału Agencji, za niewielkie pieniądze kupimy cukiernice porcelanowe (2 zł), szelki do oporządzenia (3 zł), przyrządy do określenia kierunku wiatru – kręgi wiatru (4 zł) oraz latarki kieszonkowe (6 zł). A po wydaniu 10 zł wyjdziemy z wyprzedaży z aluminiową manierką, menażką lub kultowym zestawem szczotek do butów w worku w wojskową panterkę.

W ofercie nie zabraknie też oryginalnych ubrań prosto z wojska. Na półkach znajdziemy koszulo-bluzy polowe i tropikalne w cenie 20 zł za sztukę oraz koszulki z długimi rękawami w kolorze khaki i białym za 10 zł. Na nabywców czekają też wojskowe dresy. Bluza to wydatek w wysokości 12 zł, a za zestaw ze spodniami zapłacimy 22 zł. Zainteresowani solidnym, wojskowym obuwiem mogą zaopatrzyć się w trzewiki z gwoździami w cenie 120 zł za parę, a osoby szukające niezawodnego plecaka na piesze wyprawy – kupić zasobnik piechoty górskie za 180 zł.

W czasie wyprzedaży na każdego kupującego czeka upominek. Dla najmłodszych będzie dostępna specjalna strefa zabawy.

Pełna lista oferowanego asortymentu wraz z cenami dostępna jest na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy/Sprzęt wojskowy i wyposażenie/Sprzedaż przetargowa”:

https://amw.com.pl/pl/uzbrojenie-i-sprzet-wojskowy/sprzet-wojskowy-i-wyposazenie/sprzedaz-bezprzetargowa/95

Zakupy w magazynie Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Szubińskiej 32 w Bydgoszczy zrobimy od 23 do 25 czerwca w godzinach 9:00-17:00.

Zyski ze sprzedaży wycofanego z wojska sprzętu i uzbrojenia Agencja przekaże na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dydyszko

kierownik działu ds. marketingu i PR

Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy

tel. (52) 52 57 890

kom.: 693 080 465

e-mail : [email protected]

Małgorzata Weber

rzecznik prasowy AMW

tel. (22) 314 99 78

kom.: 695 695 600

e-mail: [email protected]