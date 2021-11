Wyprzedzając Zielony Ład

Obecna dekada ma być kluczowa, jeśli chodzi o przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Zmodyfikowane cele wyznaczone przez USA i Unię Europejską przewidują ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. - odpowiednio o 50-52 proc. (w stosunku do 2005 r.) oraz o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.) - by w konsekwencji móc osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.

Pakiet Fit for 55 obejmuje zmiany w zakresie systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i ma na celu włączenie do tego systemu również budownictwa i transportu drogowego. Sektory te odpowiadają za unijną emisję CO2 kolejno ok. 35 proc. i 22 proc., i wygląda na to, że ich dekarbonizacja jest niezbędna do osiągnięcia przez UE celów klimatycznych.