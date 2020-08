Wyraźna zwyżka importu ropy naftowej do Chin w lipcu

W piątek rano głównym tematem zwracającym uwagę na rynkach surowcowych są dane dotyczące handlu zagranicznego Chin – czyli kraju będącym czołowym globalnym konsumentem wielu surowców i towarów. Dzisiaj opublikowane zostały bowiem dane za lipiec, które pokazały wyraźny wzrost importu kluczowych surowców do Chin w porównaniu do poprzedniego roku.

Zwyżka importu dotyczyła m.in. ropy naftowej. W lipcu Chiny importowały 51,29 mln ton ropy naftowej, co odpowiada 12,08 mln baryłek dziennie. To zwyżka o 25% w stosunku do lipca 2019 roku, kiedy to import tego surowca do Chin wyniósł 9,66 mln baryłek dziennie. Niemniej, lipcowa wartość była niższa od rekordu ustanowionego w czerwcu, wynoszącego 12,94 mln baryłek dziennie.

Zarówno imponujące wielkości importu ropy naftowej w czerwcu, jak i spory import w lipcu, są efektem wcześniejszych działań poszukiwaczy okazji na rynku tego surowca. Po zejściu notowań ropy naftowej do wieloletnich minimów w kwietniu, wielu kupujących z Chin decydowało się na ogromne zamówienia taniego surowca. Rezultat widzimy z pewnym opóźnieniem – w lipcu do Państwa Środka napływało wiele tankowców z ropą zamawianą wcześniej. To oznacza, że podwyższony poziom importu ropy naftowej do Chin najprawdopodobniej jest przejściowy. Wraz ze wzrostem cen tego surowca w ostatnich miesiącach, zachęta dla kupujących ropę stawała się coraz mniejsza – a to zapewne będzie widoczne po danych dotyczących importu w kolejnych miesiącach. Z tej przyczyny, dane te nie stanowiły istotnego impulsu wzrostowego dla cen ropy.

