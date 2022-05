Wyraźny spadek aktywności chińskich rafinerii w kwietniu

Na początku bieżącego tygodnia w centrum uwagi jest ten drugi czynnik, głównie za sprawą danych, które pojawiły się dziś w Państwie Środka. Przede wszystkim, rozczarowujące okazały się dane dotyczące dynamiki produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej w kwietniu – produkcja przemysłowa nieoczekiwanie pokazała ujemną dynamikę rdr, natomiast sprzedaż detaliczna spadła bardziej od oczekiwań. Już sam ten fakt budzi obawy dotyczące kondycji chińskiej gospodarki oraz, w rezultacie, popytu na ropę naftową.

Dodatkowo, dzisiaj zaprezentowane zostały dane dotyczące aktywności chińskich rafinerii, która w kwietniu okazała się najniższa od 2 lat. Ilość przetworzonej w chińskich rafineriach ropy naftowej w kwietniu wyniosła 12,61 mln baryłek dziennie, co oznacza spadek o 11% w ujęciu rdr. W dużym stopniu liczba ta wynikała z faktu, że mniejsze rafinerie wykorzystywały zaledwie mniej niż połowę swoich możliwości przetwórczych.

Powyższe dane miały oczywiście związek z faktem, że w kwietniu utrzymywały się lockdowny w kluczowych metropoliach Chin, co wywołało spadek popytu na paliwa. To z kolei wywołało reakcję łańcuchową w postaci niższej produkcji paliw w rafineriach (ale nie tylko: sprzedaż samochodów w Chinach w kwietniu tąpnęła aż o 48% rdr). Obecnie Chiny zaczynają już przygotowywać się do znoszenia restrykcji, co jest pozytywnym akcentem. Niemniej, biorąc pod uwagę ostatnie słabe dane makro z Chin, obawy o spowolnienie gospodarcze w tym kraju nie ustają.